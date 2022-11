¿Hay riesgos para una cirugía estética en un menor de edad?

Según recomendaciones de muchos profesionales de la salud, los procedimientos estéticos y quirúrgicos, no son recomendables en menores de edad así se cuente con el visto bueno de los padres, puesto que el cuerpo no se ha acabado de formar completamente.



El cirujano plástico Rodrigo Soto, miembro de la Asociación Colombiana de Cirugía dice que estos procedimientos sólo tienen pequeñas excepciones como la ´Otoplastia´ que puede prevenir problemas psicológicos en menores.



Soto, también mostró su inconformismo con la reciente decisión de la corte que avala las cirugías estéticas para mayores de 14 años “No me gusta la decisión de la Corte, porque yo creo que la cirugía plástica en Colombia tiene unas connotaciones muy especiales y en nuestro país hay muchos médicos que no tienen la formación completa para hacer una intervención estética” Aseguró