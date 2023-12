“Hay un escenario menos alentador para el 2024 en el sector salud”: ACEMI

Un nuevo comunicado de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) alertó sobre la crisis financiera de las EPS. El Gobierno nacional no terminó de desembolsar saldos pendientes y no ha definido el aumento de la UPC para el 2024. Para hablar sobre el tema, Ana María Vesga, presidente ejecutiva de la ACEMI, se conectó en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, y se refirió a la crisis en el sector salud y las EPS.

“Venimos advirtiendo desde mediados de este año acerca de la insuficiencia presupuestal del sistema, que se expresa principalmente en que la UPC, que es el recurso que entrega el Estado a las EPS para asegurar el plan de beneficios, no está alcanzando. Nosotros lo expresamos durante el año en algo que llamamos la siniestralidad de cada 100 pesos nos estamos gastando 104, 105 en salud y adicionalmente tenemos un problema con el pago de los presupuestos máximos que cubren todo lo que no está incluido en el plan de beneficios: tecnologías de alto costo, pañales, cuidadores y otros gastos socio sanitarios”, señaló.

Indicó que hay dos situaciones que despiertan todas las alertas; la primera, que no ha iniciado la conversación para saber cuánto será el incremento de la UPC para el año 2024 y adicionalmente el retraso en el pago de los presupuestos máximos.

“Estamos en un muy mal escenario de cierre en el 2023 y uno menos alentador para el 2024…frente al tema de presupuestos máximos no hay ninguna respuesta y además ninguna justificación, porque se entiende que los recursos estaban asegurados inclusive a través de una edición presupuestal que se le dio al Ministerio de Salud en este año. Hay todavía recursos disponibles de esa edición, así que no entendemos por qué estamos hoy parados el 20 de diciembre y no se han y no se han girado los recursos de noviembre y diciembre”, resaltó.

Vesga mencionó a lo que han tenido que recurrir las EPS para seguir funcionando a pesar de la falta de presupuesto. Finalmente, se refirió al envío de la carta al Gobierno nacional alertando, de nuevo, sobre la crisis en el sector aun cuando el Ejecutivo no ve con buenos ojos este tipo de comunicaciones públicas.

“Es una lástima tener que llegar a esta instancia. La verdad es que uno sí debería poder tener esta conversación de manera fluida con el Ministerio y con los demás agentes, nosotros hablamos con el Ministerio. No podemos decir ni afirmar que no hablamos porque sí estamos sosteniendo una conversación con ellos, pero no estamos teniendo respuesta y no hay una retroalimentación positiva en este tema”, concluyó.

Escuche la entrevista completa acá: