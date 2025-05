Inició en el Huila la jornada de salud 'Healing The Children'

Durante la jornada de salud más importante del sur colombiano, 'Healing The Children', que se extenderá hasta el próximo 5 de junio, se espera intervenir quirúrgicamente a cerca de 150 niños de los más de 300 menores previamente inscritos.

En los 30 años que lleva realizándose esta jornada en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, ya son más de 5.000 niños, niñas y adolescentes los que han sido atendidos.

“Estamos escribiendo un nuevo capítulo de Healing The Children en Neiva. Este año tuvimos una inscripción de 300 menores; muchos de ellos ya habían sido valorados o intervenidos en años anteriores, y fueron llamados nuevamente para continuar su proceso. Actualmente estamos finalizando las valoraciones médicas y, a partir de este sábado, iniciarán las intervenciones quirúrgicas”, explicó Ivonne Bibiana Estrella, secretaria general de la Cámara de Comercio del Huila.

La misión médica está conformada por diferentes profesionales de la salud, entre ellos cirujanos, anestesiólogos, enfermeros y otros especialistas, que provienen de varios países, así como de Bogotá y del departamento del Huila.

Son profesionales que participan de manera voluntaria, para quienes el mejor pago es la sonrisa de cada uno de los pacientes beneficiados.

“Para la jornada se han vinculado un promedio de 85 profesionales de la salud, que han venido de países como Estados Unidos, Puerto Rico, México, Cuba e India, así como de Bogotá y del departamento del Huila”, añadió la funcionaria.

Publicidad

Todos estos menores y sus familias buscan una oportunidad no solo para mejorar su condición de salud, sino también para transformar su calidad de vida.

“Esta jornada es una bendición, no solo para mi hijo, sino para todos los niños. Es una oportunidad para los padres que no tenemos los recursos para costear estos procedimientos de forma particular. Mi niño tiene displasia de cadera; el año pasado fue operado y este año venimos a control para el retiro del platino que le fue colocado entonces”, indicó Yina Paredes, madre de uno de los menores beneficiarios.

Finalmente, el doctor Daniel Pérez, director de la misión médica internacional Healing The Children, destacó la importancia de esta jornada, que contribuye a transformar vidas y a devolver la esperanza a cientos de familias.