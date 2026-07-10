Investigan presunta red que habría seguido realizando cirugías estéticas en 7 apartamentos de Bogotá

Nuevos hallazgos reveló la Superintendencia Nacional de Salud sobre la investigación que adelanta contra una presunta red de cirugías estéticas clandestinas en Bogotá.

De acuerdo con la entidad, los siete apartamentos allanados en el norte de la ciudad estarían relacionados con tres clínicas que ya habían sido objeto de medidas sanitarias por parte de las autoridades. Una de ellas tenía cierre total de servicios y las otras contaban con restricciones impuestas durante inspecciones previas.

Según explicó la Superintendencia, pese a esas medidas, las clínicas presuntamente continuaban captando pacientes.

La modalidad que ahora investigan las autoridades consistía, al parecer, en realizar la valoración inicial en las clínicas y, posteriormente, remitir a las pacientes a siete apartamentos ubicados en un mismo conjunto residencial, donde se llevaban a cabo los procedimientos quirúrgicos.



El operativo fue realizado por la Superintendencia Nacional de Salud, el CTI de la Fiscalía General de la Nación, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y el Invima, luego de denuncias que advertían sobre la realización de procedimientos estéticos en lugares que no cumplían con las condiciones sanitarias exigidas.

Durante los allanamientos, las autoridades encontraron medicamentos vencidos y en aparente estado de alteración, equipos biomédicos sin registro sanitario, dispositivos e insumos médicos almacenados sin las condiciones requeridas, material biológico con disposición inadecuada y una ambulancia medicalizada parqueada en el sótano del conjunto residencial.

Medicamentos vencidos. Suministrada.

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Además, los pacientes que fueron encontrados en los apartamentos recibieron atención por parte de ambulancias dispuestas durante el operativo.

La investigación también estableció que los siete apartamentos intervenidos pertenecerían, presuntamente, a un mismo propietario, un elemento que ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para establecer si existía una estructura organizada detrás de estas actividades.

Como resultado de esta investigación, la Superintendencia ordenó el cierre total de los servicios de la Clínica de Obesidad y Envejecimiento, impuso una medida sanitaria al servicio farmacéutico de la Clínica Embellécete y ordenó la destrucción de medicamentos, dispositivos médicos e insumos encontrados en la Clínica Láser Surgical

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Asimismo, fueron decomisados medicamentos e insumos médicos y se incautaron equipos biomédicos que representaban un riesgo para la seguridad de los pacientes.

Las autoridades aseguraron que las investigaciones continúan para determinar las responsabilidades de los propietarios y del personal involucrado, así como establecer el alcance de la presunta red que habría seguido realizando procedimientos estéticos pese a las medidas impuestas por las autoridades sanitarias.