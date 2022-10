Irresponsable médico que llegó de Brasil trajo coronavirus a Policlínico del Olaya

Tras el anuncio de la Secretaría Distrital de Salud de ordenar el cierre de la Unidad de Cuidados Intensivos y de parte de las salas de cirugía del Policlínico del Olaya, ante la “identificación de una cadena de contagios en el personal de salud de esa IPS”, la Alcaldía Mayor reveló la razón del foco de contagio: “un profesional de la salud que estuvo fuera del país y no reportó” dicho viaje.

Según un comunicado de la Alcaldía de Bogotá, “se concluyó que dicho brote tuvo origen en un profesional de la salud que estuvo fuera del país y que no reportó de manera oportuna dicho viaje a la institución, ni cumplió con la medida de aislamiento”.

Vale la pena recordar que en ese centro médico laboraba el doctor William Gutiérrez, quien falleció en días pasados de coronavirus.

Según Noticias Caracol, la Fiscalía abrió investigación para judicializar al irresponsable médico que viajó la primera semana de marzo al Brasil, primer país Latinoamerica en reportar un caso de coronavirus el pasado 26 de febrero. El médico no sólo no reportó el desplazamiento, sino que no se aisló y se fue a trabajar al Policlínico esparciendo el virus a otros colegas.

Testimonios y videos de cámaras recopilados por la Alcaldía fueron determinantes para concluir que la irresponsabilidad de ese profesional de la salud en el brote que terminó con el cierre parcial del Policlínico del Olaya.

