La homeopatía no tiene mayor efecto que un placebo: profesora Universidad Nacional

El diplomado ofrecido por la Universidad Nacional en homeopatía y terapias alternativas en el ámbito farmacéutico, abrió su tercera edición y ha generado toda clase de debates entre los estudiantes, profesores y directivos del alma mater, sobre si un programa como este, debe o no, hacer parte del portafolio educativo que se ofrece.



Aunque es un programa de extensión, Moisés Wasserman, mostró su disgusto a través de su cuenta de Twitter con este trino:



Es increíble que en la principal facultad de ciencias del país se promocione la superchería. https://t.co/CWKJ9JyjTX — Moisés Wasserman (@mwassermannl) June 5, 2017

La directora del departamento de farmacia de la Universidad Nacional, Lucy Delgado, habló con Mañanas BLU sobre este debate.



“Es la tercera versión del diplomado de homeopatía el cual se ha considerado exitoso, tanto que ha dado para que haya una gran cantidad posiciones sobre esto”, dijo Delgado.



“Lo que se imparte en este curso de actualización son prácticas de control de calidad, y en ningún momento estamos comprobando o no teorías que tienen que ver con la homeopatía, sino que estamos garantizando la calidad de estos productos”, agregó.



“Así como hay algunos que están en contra y dicen que estos productos son un engaño y hay más de diez mil pruebas que les dan un respaldo científico a los productos homeopáticos”, explicó.



Por otra parte, Claudia Bacca profesora de la Universidad Nacional también habló con Mañanas BLU sobre el diplomado ofrecido por el alma mater: “A mí me parece interesante poner esto sobre la mesa y que la gente sepa que está tomando algo que está relacionado a un efecto placebo que no tiene una respuesta formal y ser consciente que la evidencia sobre la homeopatía cada vez es más débil”.



“A pesar de que he probado la medicina homeopática debo reconocer que esto no cambia el curso de la enfermedad”, aseguró.



“Lo que ofrece el departamento de farmacia de la UNAL es un diplomado que ofrece principios básicos de homeopatía y aspectos asociados a los estándares de fabricación adecuados para esta clase de productos”, aclaró.



Además, validó la posición del rector de la universidad: “Es interesante que Moisés Wasserman haya abierto este debate y revisar si los contenidos del programa son los adecuados para este tipo de terapia específica, y saber si esto debe reformularse o ver si está bien”



“Coincido con el rector Wasserman en que los medicamentos homeopáticos no tienen mayor efecto que un placebo, que es una respuesta del organismo”, concluyó.