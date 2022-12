La propagación del virus hubiera sido 10 veces peor sin medidas tomadas: MinSalud

El presidente Iván Duque pidió al ministro de Salud, Fernando Ruiz, que explique al país cuál sería el panorama si no se hubieran tomado las medidas que ha decretado el Gobierno en los últimos 4 meses. El ministro Ruíz aseguró que Colombia habría enfrentado el panorama de un pico de contagios generalizado en la primera semana de mayo y no a inicios de septiembre como pronostica el equipo de expertos epidemiológicos. Indicó que hubiera sido un pico inicial agresivo y no por regiones como se está presentando.

“Si no hubiéramos hecho nada, el cuadro era realmente este: hubiéramos tenido un pico, seguramente, de contagio en la primera semana de mayo de 10 veces la magnitud del que vamos a tener ahora, seguramente hacia finales de agosto, principios de septiembre. Hubiéramos tenido una afectación generalizada del país, no una afectación diferenciada por ciudades como estamos teniendo y no hubiéramos tenido la posibilidad de hacer toda la preparación del sistema de salud”, dijo el ministro de Salud.

Dentro de otras cosas, el ministro dijo que sin las medidas no se hubiera desarrollado CoronApp, no se hubiera hecho vigilancia del crecimiento de casos ciudad por ciudad ni cercos epidemiológicos.

