“Llegamos al Gobierno, pero no podemos gobernar con nuestros amigos”: minsalud

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, justificó el ‘revolcón’ del sistema de salud al asegurar que la gran mayoría de la administración pública actualmente en los territorios está “en manos de otros partidos” en referencia a las alcaldías y gobernaciones que ganó la oposición.

“Tenemos que decirnos las verdades. Llegamos al Gobierno, pero no podemos gobernar con nuestros amigos, compañeros y personas que quieren el cambio, y lo que tenemos que gobernar es con los que perdieron. La gran mayoría de la administración pública hoy en los territorios y en el Gobierno nacional están en manos de otros partidos, el Gobierno en la junta directiva de la Nueva EPS puso fundamentalmente técnicos”, indicó Jaramillo.

El ministro de Salud amplía sus declaraciones en relación a que las sedes regionales de EPS estén politizadas, por lo que consideró necesario un fortalecimiento de la operación de la nueva EPS en el país.

“A nosotros si nos cuestionan de qué vamos a hacer política. Yo voy a decirlo claramente, en Popayán me dijeron, ah no es que eso lo tiene hace mucho tiempo la Seccional de y le puedo dar nombres. En mi departamento del Tolima a nombre de quien han estado todos los de las seccionales de la Nueva EPS, con mucho gusto. A mi no me vienen a atemorizar los órganos de control”, aseguró.

La Nueva EPS presenta una cartera vencida de $547.343. Sus ingresos operativos en 2022 fueron de $14.7 billones, con un incremento del 19.5 %.

Además, tiene 10.7 millones de afiliados y gestiona un presupuesto de 18 billones, y una contratación que involucra a más de 2.500 IPS entre públicas y privadas.