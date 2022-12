¡Lo logró! Mujer de 74 años superó el COVID-19 después de 25 días en UCI

Hoy las cifras no solo demuestran que continúan disminuyendo las tasas de contagio y muertes por COVID-19 en el Atlántico, sino que, además, va en aumento el número de pacientes recuperados.

Es el caso de Consuelo Vargas Maury, una mujer hipertensa de 74 años que debió permanecer 25 días en una unidad de cuidados intensivos, batallando con la COVID-19. Ella siente que no solo venció la enfermedad, sino la muerte.

Publicidad

"Verdaderamente yo no sé qué me pasaba, yo sentí que fui al otro mundo y regresé, pero a gracias a Dios todo salió bien, porque en UCI me trataron bien y los médicos a toda hora estaban pendientes de cómo iba evolucionando en mi enfermedad", expresó.

Consuelo empezó a sufrir los síntomas del COVID-19 el pasado 10 de julio y ese mismo viernes fue atendida en un puesto de salud del municipio de Puerto Colombia, donde reside.

Sin embargo, su cuadro empezó a complicarse, por lo que debió ser remitida al Hospital Cari, en Barranquilla, donde de inmediato le habilitaron una cama en UCI.

Lea también: Coronavirus en Caribe: reportan 180 nuevos contagios y 11 muertes en Atlántico

Publicidad

"Lo primero que sentí era que me estaba ahogando, pero ahora me siento bastante mejor, he superado el oxígeno, no me agito y estoy comiendo bien, con mis meriendas y todo. También hago terapias, como caminar dentro de la casa", contó.

Consuelo hace parte de las 285 personas que han sido atendidas en el hospital Cari, que hoy opera como Centro Especializado para la COVID-19 en el Atlántico. De estos pacientes, el 55% se ha recuperado.

Publicidad

“Aquí atendimos en el pico de la pandemia a los casos más extremos. Hoy los servicios siguen prestándose de manera ininterrumpida, pues contamos con toda la dotación y el recurso humano comprometido para que la prestación de la salud sea bajo los estándares contemplados”, expresó Rosmery Wedeking, gerente del hospital Cari, que reabrió sus puertas el pasado 6 de junio y cuenta con 85 camas disponibles.