La donación de órganos es un procedimiento que por años se ha usado en procedimiento médicos como una alternativa de salvar vidas de millones, según el Instituto Nacional de Salud (INS). Durante 2023, este creció u n 17 % con 1.394 trasplantes distribuidos así: riñón 933, corazón 99, hígado 293, pulmón 36, intestino 1, riñón-corazón 3, riñón- hígado 14, riñón - páncreas 15.

Sin embargo, el ente alertó que aún 4.000 colombianos esperan por un trasplante y muchas personas deciden no ayudar debido a una serie de mitos y leyendas que hay alrededor de este proyecto generando problema en algunos temas.

Ante esta situación, el INS y Fundonar Colombia entregaron una serie de recomendaciones para tener en cuenta sobre la donación de órganos. Al igual que desmentir esos mitos que obstaculizan el proceso de donación proveniente de pacientes que son declarados en muerte encefálica o cerebral, criterio con el cual se opera hoy en Colombia.

Mitos y verdades de la donación de órganos



Tráfico de órganos: se cree que la mayoría de los procedimientos se dan desde el mercado negro, pero, según el INS, esto es falso debido a que tan solo en 2020 más de 190.000 trasplantes en el mundo se hicieron legal y con acompañamiento de autoridades de salud. El artículo 15 del decreto 2493 de 2044 prohíbe cualquier tipo de remuneración en dinero o especie por la donación de componentes anatómicos.



se cree que la mayoría de los procedimientos se dan desde el mercado negro, pero, según el INS, esto es falso debido a que tan solo en 2020 más de 190.000 trasplantes en el mundo se hicieron legal y con acompañamiento de autoridades de salud. El artículo 15 del decreto 2493 de 2044 prohíbe cualquier tipo de remuneración en dinero o especie por la donación de componentes anatómicos. “Mi religión se opone”: si bien las creencias son respetadas por igual, el INS recuerda a todos los donantes que este es un procedimiento que “ayuda al prójimo”, pues le permite a otra persona tener una nueva oportunidad en el mundo haciendo cumplimiento a diversas religiones. Eso sí, ninguna entidad obligará a nadie por esto.



si bien las creencias son respetadas por igual, el INS recuerda a todos los donantes que este es un procedimiento que “ayuda al prójimo”, pues le permite a otra persona tener una nueva oportunidad en el mundo haciendo cumplimiento a diversas religiones. Eso sí, ninguna entidad obligará a nadie por esto. Donar daña el cuerpo: falso, dice Fundonar que ningún trasplante dañará ni los tejidos y órganos del cuerpo humano, sino que se mantendrá intacto por el respeto a la vida de quien decide aportar en este procedimiento, como en cualquier cirugía y se colocan prótesis en casos como el de la donación de tejido corneal o tejido óseo.



falso, dice Fundonar que ningún trasplante dañará ni los tejidos y órganos del cuerpo humano, sino que se mantendrá intacto por el respeto a la vida de quien decide aportar en este procedimiento, como en cualquier cirugía y se colocan prótesis en casos como el de la donación de tejido corneal o tejido óseo. El procedimiento solo es para gente con dinero: todas las personas en Colombia tienen derecho a un trasplante sin importar su régimen de salud. El Plan Obligatorio de Salud (POS) cubre estos tratamientos, por lo que hay pacientes en lista de espera tanto del régimen subsidiado como del contributivo.

No obstante, el INS aseguró que si alguien desea hacer un trasplante o recibir uno debe consultar con especialistas en salud y no hacerlo con terceros para verificar si es posible o no, al igual que cualquier alternativa.