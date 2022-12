Los cuatro métodos anticonceptivos en hombres

Lo primero que hay que saber sobre el tema es que no existen anticonceptivos farmacológicos para evitar la producción de espermatozoides, sino métodos anticonceptivos, así lo ratificó el urólogo Emiliano Murillo.

“La única forma de poder no producir espermatozoides es bloqueando la producción de los mismos a través de cirugías o con medicamentos que no son utilizados de manera cotidiana para eso, sino como efectos secundarios que generan que el hombre no produzca espermatozoides”, afirmó Murillo.

¿Cuáles son esos métodos anticonceptivos?

El más común

Preservativo: se debe usar de manera responsable porque muchas veces no es colocado de la manera adecuada y pueden surgir percances.

Coito interrumpido: el hombre se entrena para que en el momento en el que vaya a tener un orgasmo, pueda extraer el pene de la vagina de la pareja y pueda eyacular por fuera de la misma y de esta forma evitar el embarazo.

Ojo: Ni el coito interrumpido ni el preservativo son mecanismos 100 por ciento eficientes por lo que no van a garantizar que la pareja quede en embarazo.

Planificación teniendo en cuenta el ciclo menstrual de la mujer: este se basa en que el hombre se ponga de acuerdo con ella para saber qué día ovula durante su ciclo menstrual y poder tener relaciones con ella.

La vasectomía: es un método quirúrgico que interrumpe el paso de los espermatozoides desde los testículos hasta las vesículas seminales, un método que según Murillo, se está haciendo con muchísima frecuencia, rápido, eficiente con ventajas en el orden del postoperatorio, con un dolor entre 10 a 15 veces menos que el que siente la mujer haciéndose una ligadura de trompa.

La cifra:

Entre el 15 y el 20 por ciento de los hombres a nivel mundial se hacen la vasectomía.