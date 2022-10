Máquinas de Maduro no son compatibles con pruebas para COVID-19 en Colombia: Duque

El presidente Iván Duque explicó las razones por las que el Gobierno rechazó las máquinas de diagnóstico del coronavirus que ofreció Nicolás Maduro.

“Las máquinas fueron unas que Nicolás Maduro salió a ofrecer publicamente. Le dijimos a la Organización Panamericana de la Salud: analice qué es lo que hay detrás. Y la OPS analizó y esas máquinas no son compatibles ni con el tipo de pruebas, ni con el tipo de reactivos, ni el material que se maneja en Colombia”, declaró Duque.

Publicidad

“Seguramente no sirven para otros países, de pronto a ellos sí les sirve”, indicó.

El jefe de Estado comunicó la explicación coloquial que le brindó un experto.

“A mí no me gusta dar ejemplos coloquiales, porque uno se puede equivocar. Ayer me decía un médico, le preguntaba, explíqueme bien lo de las máquinas. Y él me dijo: ‘¿Usted cuánto calza?’. Le dije, ‘yo calzo 40’. Y me dijo ‘¿si yo le regalo unos zapatos 35 usted qué hace?’ Me lo decía él coloquialmente”, contó.

Publicidad

Vea aquí: Gobierno evalúa sistema de ‘semáforos’ para eventual apertura en zonas sin COVID-19

“O me decía, ‘le voy a decir a usted que descargue una aplicación que solo está en Android para que usted la instale en un iPhone, no le va a funcionar”, añadió.

Publicidad

Escuche al presidente Iván Duque en entrevista con Mañanas BLU:

Escuche la entrevista completa del presidente Iván Duque en Mañanas BLU aquí:

Publicidad