Me preocupa la sentencia de la Corte sobre eutanasia: Ministro de Salud

La Corte Constitucional ordenó a una EPS que le practicara la eutanasia a una joven que se encontraba en estado vegetativo, esto a partir del consentimiento sustituto de sus padres, porque ella no pudo dar a conocer su opinión por lo difícil de su situación.

Además, le pidió al Ministerio de Salud modificar la resolución 1216 de 2015 para que no se excluya a pacientes que no pueden manifestar su deseo sobre si quieren o no morir dignamente a través de este procedimiento.

“No nos ha llegado la sentencia todavía. Lo que conozco de manera preliminar es preocupante por una razón y es que hay un cambio abrupto en la jurisprudencia. Los temas de eutanasia desde el año 1997 cuando el entonces magistrado Carlos Gaviria sentó la línea jurisprudencial siempre tuvo como centro de la discusión la autonomía individual. Era la persona la que decía yo quiero someterme al procedimiento”, aseguró el jefe de la cartera.

La sentencia C-839 de Carlos Gaviria el 20 de mayo de 1997 estableció que para materializar el procedimiento de la eutanasia debía haber dos condiciones incondicionales. Que se determinara científicamente que la persona sufría de una enfermedad terminal irreversible y que el individuo había decidido por medio de su voluntad expresa, realizar la eutanasia.

El ministro explicó que ahora puede haber un consentimiento de sus familiares, para algunos casos. Lo que, en su opinión, merece ser analizado con prudencia.

“Por su puesto tendremos que cumplir las órdenes de la Corte Constitucional. Ahora se cambia esa línea y ya puede haber un consentimiento delegado. Esto es que no es la persona en el ejercicio de su autonomía individual quien decide hacer el procedimiento, sino que pueden decidir sus familiares. Definir un asunto tan sensible como la vida de una persona, de manera delegada por quien sea es un asunto que nadie en ninguna sociedad se puede tomar de manera ligera”, puntualizó.