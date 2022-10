Médico bumangués salva vidas en España en medio del Covid-19

Por: Boris Tejada

Libardo Enrique Rojas, medico ortopedista y traumatólogo, egresado de medicina de la UIS, y nacido en Bucaramanga, está viviendo de cerca la crisis sanitaria que el Covid-19 ha venido ocasionado en España en estos momentos.

Publicidad

“Mi hospital está saturado, ya no hay camas en la UCI, no hay donde poner pacientes, habilitaron incluso los gimnasios de rehabilitación para atender a las personas; es una situación de incertidumbre de total ansiedad y así la llevas día a día, mientras los casos siguen aumentando”, dijo el médico Rojas en charla telefónica con Blu Radio.

Hace poco por ejemplo, explicó Rojas, tuvo que hacer una operación a un paciente y debió protegerse como un astronauta para no ser contagiado con el coronavirus ya que el paciente era uno de los miles de positivos que hay en este momento en España y en especial en Madrid.

Publicidad

“En esta ciudad no hay lugares donde atender, hace poco habilitaron el Palacio del hielo, un sitio que transformaron en hospital porque no hay forma de abrir espacio en los hospitales. Las morgues están saturadas y las funerarias no quieren recibir más cuerpos”, explicó el médico bumangués que en medio de la tragedia saca fuerzas para atender con sus conocimientos a los pacientes que siguen llegando y a los que lo llaman por teléfono; teniendo en cuenta que en Madrid también se adoptaron las teleconsultas médicas por celular, para evitar las reuniones en los consultorios.

De igual forma aclara que para moverse en Madrid hay que tener salvoconducto que otorga el hospital debido a que en las calles hay un operativo policial de control para que las personas permanezcan en casa.

Publicidad

Teniendo en cuenta la situación, Rojas aconseja a los santandereanos que es mejor quedarse en casa y acatar las medidas de control teniendo en cuenta que el virus sigue propagándose de manera muy rápida.

“Tengo miedo de mi país por el sistema de salud, porque si el coronavirus llega con la fuerza que llegó a España será muy complicado poder contener la crisis y muchas personas no podrán ser atendidas”, dijo el médico Rojas que además explicó que no tiene programadas más operaciones para los próximos días.