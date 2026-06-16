Mientras el país cierra hospitales, en el Meta mejoramos la atención: Gobernadora en Villavicencio

En medio de los complejos desafíos que afronta el sistema de salud en diferentes regiones de Colombia, el departamento del Meta anunció una importante expansión en su red hospitalaria.

Rafaela Cortés, gobernadora de este departamento, confirmó la habilitación de 61 nuevas camas y la adecuación de habitaciones en el Hospital Departamental de Villavicencio, una infraestructura clave que atiende no solo a la población del Meta, sino también a gran parte de la Amazonía y la Orinoquía colombiana.

Durante la entrega de las nuevas instalaciones, la mandataria departamental lanzó un fuerte mensaje sobre la gestión regional frente a la coyuntura nacional: “A pesar de que en el país se siguen cerrando clínicas y hospitales y el tema de la salud está en crisis, aquí, en el departamento del Meta, seguimos soportando y mejorando”, dijo la gobernadora Cortés.

El Hospital Departamental de Villavicencio, catalogado como una institución prestadora de servicios de salud de alta complejidad, recibe diariamente cerca de 3.000 pacientes. Con esta nueva ampliación, las autoridades locales proyectan que se podrán atender de manera óptima entre 2.400 y 3.000 personas adicionales en esta área específica.



El impacto de estas obras trasciende las fronteras del Meta, pues este centro asistencial cubre las necesidades médicas de usuarios provenientes de siete departamentos del suroriente del país que carecen de servicios especializados de tercer y cuarto nivel.

Además de la habilitación de las nuevas camas, el plan de mejoramiento del hospital contempla la optimización del servicio de urgencias y el fortalecimiento de la infraestructura a través de la nueva torre del Hospital Departamental, garantizando una atención más humanizada y oportuna para los habitantes de la Media Colombia.