Ministro de Salud enfatiza en la urgencia de una reforma a la salud

Durante una sesión de control político en la Comisión Séptima del Senado, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, enfatizó la urgencia de una reforma a la salud en el país para solucionar los problemas del sistema.

“Si mañana no se aprueba una reforma que no solo mejore la situación sino que ofrezca posibilidades reales de mejoría, la responsabilidad no recaerá únicamente en el Gobierno, ya que hemos intentado por todos los medios”, afirmó Jaramillo.

El ministro también informó que se ha reunido con múltiples asociaciones para negociar y acordar los detalles de la reforma. Estas reuniones buscan alcanzar consensos necesarios para implementar cambios significativos en el sistema de salud.

Recordemos que aún no se sabe con exactitud cuándo será radicada en el Congreso de la República la reforma a la salud, ya que desde el Gobierno han recalcado la importancia de llegar acuerdos con todas la agremiaciones de la salud y por lo que dio a entender el jefe de cartera, aún hace falta reuniones para socializar los diferentes puntos de vista de la reforma a la salud.

En relación con las deudas de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), Jaramillo aclaró que el ministerio solo adeuda 219.000 millones de pesos correspondientes al año 2022.

“Apenas Hacienda disponga de los recursos necesarios, se procederá con el pago”, aseguró el ministro Jaramillo, respondiendo a las inquietudes sobre las obligaciones financieras del sector.