Minsalud en Comisión Séptima del Senado: “Nos preocupa haber tenido que intervenir una EPS”

Durante su intervención en el debate y votación de la ponencia de archivo de la reforma a la salud, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, criticó la posición de los nueve integrantes de la Comisión Séptima del Senado que buscan archivar la iniciativa.

El ministro dejó claro que ante las acciones tomadas, como la intervención de EPS como Sanitas y Nueva EPS, su intención no era llegar a esa decisión.

Trece EPS más, ya las había liquidado Duque y la saca como un triunfo. A nosotros nos preocupa haber tenido que intervenir una EPS, nos preocupa porque queremos y queríamos que pudieran como las reuniones que tuvimos hasta el día de esta semana, hasta esta semana tuvimos reuniones con cinco importantes EPS que están inclusive aquí esperando que ojalá se pueda tramitar para poder hacer el trámite a gestoras: Sura, Salud Total, Mutual Ser y al mismo tiempo Salud Mía. Y en esas reuniones estuvieron entre tanto Acemi como Gestar Salud. Dejaron de ir y le pregunté a una de las EPS, a un dueño de la EPS, por qué no vinieron. Dijeron porque un partido político les dijo que no volvieran dijo minsalud.

Jaramillo también le lanzó pullas a Sanitas incluso presentando un caso personal que no ha recibido atención por parte de la entidad prestadora.

“Sí, tenemos todos carnets, cuántos de esos verdaderamente recibimos la atención que nos merecemos. Yo aquí que sigo insistiendo y me dicen Jaramillo, miren este señor bobalicón no sé qué se dice. Sigo insistiendo a Sanitas que me mande un mensaje allá a mi casa, me llegue diciéndome que cuándo me voy a hacer el antígeno prostático porque nunca me ha mandado en 20 años un antígeno prostático, me los he hecho yo personalmente, sí eso soy yo entonces, ¿cuál es la cobertura que tenemos? ¿Cuáles son los indicadores?”, añadió el jefe de la cartera de Salud.

Ante la inminencia del hundimiento de la iniciativa, el ministro dejó claro que es por ese motivo que se está adelantando un proceso constituyente encabezado por el presidente Petro.

“Para saber si las reformas de la salud, de la pensión, las reformas laborales, todas las reformas que necesita el país y que le pidieron el pueblo en las pasadas elecciones, se hacen o no se hace”, concluyó.