Movimientos y organizaciones en el mundo exigen liberar las fórmulas de las vacunas contra el COVID

Varias organizaciones no gubernamentales y movimientos piden a una sola voz que las farmacéuticas liberen las fórmulas y se pueda aumentar la producción mundial de vacunas. Sobre el tema habló en Mañanas BLU Andrea Venzon, cofundador de 'Now For Humanity'.

"Estamos seguros, la vacuna es la única opción que tenemos para acabar con la pandemia, que se ha tomado demasiados vidas. Hay que hacer todo lo posible para asegurar que la mayor cantidad de personas se vacune lo antes posible, pero eso no está pasando", indicó.

"Colombia es un ejemplo de ello, el programa de vacunación está demorado porque empresas como Pfizer lo que hacen es conservar los derechos y las fórmulas, así como toda la tecnología de los derechos, negando que compañías locales puedan fabricarlas", añadió.

De acuerdo con Venzon, la iniciativa 'Vacuna sin fronteras' busca que, de manera temporal, las farmacéuticas compartan sus derechos con empresas locales y de esta manera se puedan salvar vidas.

"Las compañías tiene gran responsabilidad, pero también los gobiernos por cómo se han preparado para esta crisis", indicó Venzon.

Publicidad

Escuche a Andrea Venzon en entrevista con Mañanas BLU: