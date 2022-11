Mucha indisciplina, bogotanos quieren salir a pasear este puente: alcalde de Soacha

Este fin de semana se registra otro puente festivo en Colombia en medio de la pandemia, pero la preocupación de las autoridades sigue estando puesta en los indisciplinados que pretenden salir de sus ciudades a pasear durante la emergencia nacional.

En entrevista con BLU Radio, el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, rechazó la indisciplina de muchos bogotanos, quienes pretender irse de paseo a los municipios cercanos en medio del aislamiento preventivo obligatorio, y que cuenta con excepciones específicas para sectores de trabajo y salud.

“Mucha indisciplina, mucho bogotano queriendo salir por la Autopista Sur, inmovilizamos al menos 14 vehículos, en este momento se está organizando un gran dispositivo porque hay muchas personas que no entienden la seriedad de esta pandemia. Quieren irse a pasar el puente a municipios ‘no-COVID’”, comentó.

El alcalde Saldarriaga resaltó que, solamente en Soacha, son más de 30.000 las personas con permisos para salir a trabajar, pero la mayoría de habitantes del municipio han cumplido con las medidas tomadas y los toques de queda que desde el principio del aislamiento se han estipulado.

“Los soachunos hemos tenido muy claro los últimos toques de queda, pero en Soacha hay más de 30.000 personas con permiso de trabajar. Siento orgullo porque son quienes están acatando la norma, no puedo decir que todos, pero la gran mayoría”, agregó.

Dentro de la polémica por los infractores del aislamiento, el alcalde de Soacha insistió en que se está trabajando de mano de las autoridades para que nadie salga de Bogotá por la Autopista Sur.

“Las vías nacionales son competencia de las administraciones locales, queda claro que puedo reglamentar el uso en el perímetro urbano. Lo que estamos haciendo es no permitir la salida de Bogotá. Hay mucho tránsito interno de personas que están trabajando, ellos lo pueden hacer, pero quienes no tienen permiso no pueden movilizarse por la Autopista Sur”, explicó.

