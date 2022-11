Niño con síndrome de Kawasaki se recuperó en una clínica de Bucaramanga

Según lo explicó Sergio Prada, director de la clínica Materno Infantil de Bucaramanga, “el niño de 4 años fue remitido del sur del Cesar, pero ya está bien, llegó a las instalaciones de la clínica, se le hicieron las pruebas para buscar que no hayan morbilidades que queden porque se trata de una inflamación de los vasos sanguíneos, es una enfermedad autoinmune”.

El paciente menor de edad que había llegado de Aguachica, Cesar, fue sometido a diferentes exámenes para determinar que no quede secuelas de la enfermedad aunque desde la clínica aclararon que el síndrome de Kawasaki no es contagiosa.

Los casos de personas con este tipo de síndrome han llamado mucho la atención porque dos de ellos fueron asociados al coronavirus en Francia y el norte de Italia. De igual forma Prada explicó que para los médicos, este síndrome, no es realmente complejo ni extraño y por lo general al año se reciben 4 o 5 niños con este tipo de síntomas en Bucaramanga.

Por el momento el director de la clínica Materno Infantil dio un parte de tranquilidad a la comunidad e hizo un llamado a mantener la calma y acatar las normas de bioseguridad para frenar el contagio del COVID-19 e hizo especial énfasis en que el nuevo coronavirus no tiene nada que ver con el síndrome de Kawazaki y explicó que el menor de 4 años será dado de alta muy pronto.