No desconoceremos esfuerzo de ciudadanos por errores del Gobierno: Claudia López

Continúan las reacciones frente al día sin IVA, esta vez, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, afirmó que los ciudadanos han sido ejemplo en el cuidado implementando las medidas de bioseguridad.

La alcaldesa destacó que TransMilenio no ha superado el 35% de su ocupación en el sistema troncal ni en el zonal. No obstante, señaló que los planes pilotos que se vienen preparando para el uso de parques y espacios libres no se podrán llevar a cabo por el riesgo de contagio que representó la jornada sin IVA del viernes 19 de junio.

“Bogotá ha hecho un esfuerzo de cuidado y de cultura ciudadana maravilloso, frente al cual yo no tengo sino gratitud, y no vamos a desconocer el esfuerzo de los ciudadanos por cuenta de los errores del Gobierno. Llevamos desde marzo siendo un ejemplo increíble de cuidado”, señaló la alcaldesa de Bogotá.

La mandataria capitalina agregó que, aunque el Gobierno hará entrega de 130 ventiladores para UCIS, eso representa el 10% del total de máquinas que el presidente Iván Duque se comprometió a entregarle a Bogotá.

“La vida no consiste en que el que peca y reza empata. Ayer provocaron una aglomeración y un contagio irresponsable por una medida mal diseñada”, agregó Claudia López.

Al día de hoy, según el Distrito, la capital del país cuenta con 764 camas de unidad de cuidados intensivos, lo cual muestra que la ocupación de UCI en la ciudad está rodeando el 57%.