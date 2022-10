No es tiempo de divisiones ni competencias: Duque a Claudia López

Luego de conocer los argumentos de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para no dar apertura a los sectores de la construcción y la manufactura, quedó sobre la mesa la pregunta de cómo articular la reactivación económica sin desbordar la capacidad del transporte público generando riesgos de contagio.

Desde la Casa de Nariño aseguran que estos dos sectores, el de la construcción y el manufacturero, generan tres millones de empleos a nivel nacional, de los cuales 850.000 son puestos de trabajo para Bogotá , según el Dane.

El Gobierno central asegura que la alcaldesa debe tener en cuenta que no todos los trabajadores van a utilizar transporte masivo como TransMilenio, sino que acudirán a alternativas.

Diego Molano, secretario general de Palacio, aseguró que están dispuestos a sentarse con la alcaldesa López para aclararle las dudas que tenga, porque no es momento para choques y divisiones sino para trabajar coordinadamente.

Finalmente, la medida se tiene que aplicar en acuerdo por lo cual hay que llegar a consensos para la reactivación económica.

El presidente Iván Duque respondió a la alcaldesa asegurando que no es momento de competencias sino de trabajo coordinado.

“Nosotros no estamos en choques. Aquí tenemos que analizar las experiencias del mundo. Este no es momento para pugilatos políticos, este no es momento para divisiones políticas, este no es un momento para competencias de ninguna índole. Yo soy el presidente de la República y pienso en el interés de todos los colombianos, también trabajo con los gobernantes locales para que sus políticas sean exitosas en función del bienestar general de los ciudadanos”, indicó el presidente en el programa La Noche de NTN24.

El presidente resaltó nuevamente que la pandemia no se enfrenta por áreas, porque debe aplicarse una visión general, una estrategia que hasta el momento ha funcionado por la disposición de los mandatarios locales para trabajar en equipo.

“Nosotros hemos establecido los lineamientos generales, que hasta ahora lo han acatado todos los gobernantes locales. Fijamos los sectores que podían estar operando en el marco del aislamiento preventivo. Muchos de ellos son conscientes de la necesidad de ir dando este paso con los otros sectores y con esa restricción puntual para el tema de transporte masivo”, dijo Duque.

Finalmente, el presidente aseguró que no han tomado las medidas de afán sino con análisis epidemiológico, y que en caso de que sea necesario revertir la apertura económica, se hará para preservar la salud.

“Así como nosotros fuimos endureciendo medidas para contener la propagación, aquí no hemos estado pensando en esto ni a la topatolondra ni descubriendo cosas a las carreras, sino entendiendo que esto es un proceso. Al final del día lo que tenemos que preguntarnos como ciudadanos no es si vamos a abrir o cerrar, es cómo vamos inteligentemente a recuperar vida productiva para enfrentar la pandemia, protegiendo la salud y la vida”, añadió el mandatario.

