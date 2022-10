No existen contagios de COVID-19 relacionados con operación: Recaudo Bogotá

Ante las denuncias del Sindicato de Trabajadores de Transporte, la empresa Recaudo Bogotá aseguró que se han garantizado los protocolos para la protección de sus funcionarios.

Paula López, directora de operaciones de la empresa, indicó que además de tapabocas que cuentan con protocolos de higiene, se están haciendo kits de limpieza para que sean los mismos funcionarios quienes se encarguen del aseo de las taquillas.

“Hay que hacer una claridad y es que el Ministerio de Salud, recomienda el uso de guantes solo para el personal de salud, en los otros casos no está recomendado y por eso no estamos entregando guantes. Los guantes tienen una contaminación cruzada, las personas se confían y no hacen un buen uso”, manifestó la funcionaria.

López le confirmó a BLU Radio el contagio que tuvo una funcionaria de la entidad. Sin embargo, resaltó que esta mujer contrajo el virus, en Cartagena en un evento del sindicato. Asimismo, existe otro trabajador quien dio positivo, pero de quien se desconoce, hasta el momento, las circunstancias de su contagio.

“La EPS, no ha logrado establecer cómo fue el contagio, hemos tenido 17 casos en seguimiento, los cuáles han dado negativo y los que hemos tenido en aislamiento preventivo y de los dos casos que tenemos positivos les estamos haciendo seguimiento al cerco epidemiológico”, indicó Paula López.

