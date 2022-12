No se puede curar guayabo con un parche: Asociación de Toxicología Clínica Colombiana

Patch Party es una de las muchas marcas que comercializa estos parches que prometen disminuir los síntomas de la resaca .

Al preguntar a la marca si era posible conseguir el producto explicaron que no puede venderse en Colombia hasta no tener autorización por parte del Invima , que en septiembre había advertido no tener certeza de la composición que tendrían estos productos.

Publicidad

Lea también: "No sabemos qué tiene el parche antiguayabo, es un peligro usarlo": Invima.

El Invima también pedía denunciar los lugares donde se distribuyera o comercializara este producto a través de la página web.

En diálogo con BLU Radio, Jorge Alonso Marín Cárdenas, médico especialista en toxicología clínica y presidente de la Asociación de Toxicología Clínica Colombiana explicó que “la suplementación vitamínica que supuestamente algunos productos dicen tener no es adecuada para el guayabo. A través de la piel, las vitaminas, por más liposolubles que sean, no se van a absorber de forma adecuada y esto no sería un tratamiento adecuado para el guayabo”.

¿QUÉ PASA CON EL GUAYABO O LA RESECA?

Publicidad

“La resaca es la mezcla de tres factores: lo primero es la deshidratación por una inhibición de una hormona que es la antidiurética, se aumenta la eliminación de líquidos; otro factor es la misma acidez que produce el alcohol, por eso las náuseas, el vómito, etc. Lo tercero es el síndrome de abstinencia. Hay personas que se les quita el guayabo cuando toman, por ejemplo, cerveza. Lo que en realidad ocurre en este caso es que la persona no tiene guayabo, sino síndrome de abstinencia y no se ha dado cuenta”, dijo el doctor Marín.

Publicidad