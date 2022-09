"No se ve claridad de minsalud para enfrentar tema de vacunas COVID": representante Andrés Forero

El representante Andrés Forero formuló duras críticas en contra de la ministra de Salud, Carolina Corcho, con relación a las vacunas contra el COVID.

“Hasta ahora no hemos visto ninguna claridad de cuál es la estrategia de la ministra (de Salud) para enfrentar el tema (…) siento que ella está buscando propiciar una crisis en el sistema para poder justificar la reforma que está planteando”, afirmó Forero.

De acuerdo con el congresista, en el debate de control político que se llevó a cabo hace unos días, Corcho fue evasiva y no contestó puntualmente por lo que se le preguntó.

“Realmente la ministra confundió las cosas en esa ocasión. No le pregunté por el tema de la viruela del mono, que fue un poco lo que ella contestó. Le pregunté por las del COVID y ella contestó sobre la viruela del mono que fue un poco lo que ella respondió. Sobre el COVID ella no me quiso responder”, sostuvo.