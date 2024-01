Nuevas denuncias sobre vencimiento de vacunas contra el COVID-19, ¿ha respondido el Gobierno?

El pasado noviembre, durante un debate de control político en el Senado, el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo generó polémica tras afirmar que las personas vacunadas contra el COVID-19 que no fueran de Sinovac fueron parte de un “experimento”.

El tema se recuerda porque el representante a la Cámara por el Centro Democrática Andrés Forero denunció, en su momento, que las vacunas del COVID-19 pediátricas de Moderna se estaban venciendo. Ahora el congresista se refirió en Mañanas Blu, que las de Sinovac van por el mismo camino.

"Estas vacunas llegaron al país en julio del 2022 y el Ministerio las ha tenido en las bodegas del Ministerio en Zona Franca durante un año y medio y no ha hecho campañas de concientización, no ha hecho promoción de la vacunación y hoy está enredado con esas 2.300.000 vacunas. El Ministerio no había logrado que el Invima les extendiera la vida útil a esos biológicos en compañía con el laboratorio que es Sinovac por seis meses adicionales. Entonces, en la práctica sí estuvieron sin posibilidad de ser aplicadas en todo el país durante ese tiempo", señaló Forero.

¿Qué pasa con las vacunas vencidas?

El representante mencionó su preocupación por el vencimiento de las vacunas ante el aumento de casos registrados de COVID-19 en menores y se refirió a las declaraciones del ministro de Salud respecto a estos biológicos.

Hemos visto y esto lo denuncio durante el fin de semana es como han empezado a crecer los casos de niños con COVID-19 en el último mes. Entonces lo que uno esperaría es que el ministro logre plantear una solución para esos niños, sobre todo por lo que dicen las sociedades científicas que hablan de la importancia de utilizar los nuevos biológicos. En este caso son biológicos de Moderna que ya están utilizando en otros países de la región como Chile, como México, como Panamá, y que a Colombia podrían llegar relativamente rápido, pero pues están pendientes también de otro trámite en el Invima indicó Forero.

Y agregó "entonces lo que a mí me preocupa es que a esos niños un poco el ministro, por tratar de salir del paso, los vaya a vacunar con un biológico que las asociaciones científicas dicen que no tiene la misma efectividad para estas nuevas cepas".

También habló de la destecnificación del Ministerio en el que se refirió a la salida de varios especialistas en la cartera que tenían conocimientos y resaltó, además, de la politización y del sesgo político que, según él, es evidente.

"Hemos oído incluso desde la ministra anterior, Carolina Corcho, como salieron personas que llevaban mucho tiempo en cargos que requieren un conocimiento técnico. Y entonces, las personas que llegaron o no han aprendido lo suficiente o definitivamente se perdió todo ese conocimiento y sería una cuestión es de no saber cómo se hacen las cosas, más no de querer. Además, revelé unos audios del secretario general del Ministerio, donde a las personas de planta que llevaban muchísimos años básicamente les decía que presentaran la renuncia porque sentían que no tenían afinidad ideológica con el Ministerio", contó Forero.

El congresista habló del detrimento que causó al país el vencimiento de las vacunas y enfatizó en el mal manejo y la negligencia con la que, a su parecer, se está registrando en el tema de las vacunas del COVID-19 en el Ministerio de Salud.

"Las vencidas, las que ya se vencieron definitivamente, que son las pediátricas, le costaron al país 70.000 de pesos. Son más o menos un 1.080.000 vacunas. Además, hablando con secretarios de salud departamentales del periodo pasado me decían que incluso les mandaban las vacunas descongeladas, más problemático todavía, porque la duración o la fecha de caducidad, por decirlo así, en teoría es cuando están congeladas. Si se descongelan esas vacunas, solamente los centros territoriales en este caso tienen 30 para poder poner esas vacunas. Y tristemente creo que salvo en el caso de Bogotá, en el resto del país, eso se presentó. Obviamente acortaba la posibilidad de que ellos pudieran aplicarlas oportunamente", enfatizó.

Finalmente, indicó si las denuncias sobre estos biológicos han tenido eco en el Gobierno y si la presión que ha ejercido, poniendo en conocimiento los hechos, ha tenido respuesta.

"Cuando llegó el ministro Jaramillo, él fue el que tomó la decisión de, por ejemplo, sacar a la señora Johanna Barbosa que estaba en ese momento en la dirección de Promoción y Prevención. Tenía unas esperanzas, el señor Jaramillo tenía mayor experiencia administrativa que la señora Corcho, se supone que tenía un mayor bagaje político, pero lo que hemos visto en sus declaraciones es que, lamentablemente, es igual o más radical que la ministra Carolina Corcho. Entonces yo no tengo muchas esperanzas, pero obviamente tengo que seguir haciendo las denuncias, no soy muy optimista", concluyó.

