Pacientes con cáncer enfrentan barreras crecientes por la crisis del sistema de salud

La crisis que atraviesa el sistema de salud colombiano sigue generando preocupación entre los distintos actores del sector. Durante el Foro de Salud de la ANDI, Ana Edith Hernández López, directora ejecutiva del Observatorio Institucional de Cáncer de Adultos, alertó sobre las barreras que enfrentan los pacientes con cáncer para recibir atención oportuna y continuar sus tratamientos.

La especialista señaló que las dificultades que afectan al sistema están impactando directamente a una población altamente vulnerable, que requiere atención permanente y acceso continuo a medicamentos especializados.

Según explicó, los retrasos en la prestación de servicios y las limitaciones en la entrega de tratamientos pueden comprometer la evolución clínica de los pacientes.

Hernández López indicó que la situación se suma a los problemas financieros que enfrentan diferentes actores del sector salud y que han sido denunciados durante el encuentro gremial. En este contexto, insistió en la necesidad de adoptar medidas urgentes que permitan garantizar la continuidad de la atención oncológica y evitar que la crisis siga profundizando las barreras de acceso.



La directiva también destacó la importancia de fortalecer la coordinación entre los diferentes actores del sistema para proteger a los pacientes con enfermedades de alto costo, quienes dependen de tratamientos permanentes y oportunos para preservar su calidad de vida.

Las advertencias se conocen en medio de un debate nacional sobre la sostenibilidad del sistema de salud y las dificultades que enfrentan usuarios y prestadores para acceder a recursos, medicamentos y servicios especializados.