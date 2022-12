Pacientes que superan COVID-19 sí tienen inmunidad: dice epidemiólogo español

Manuel Muro Amador, jefe de inmunología del hospital clínica universitaria en Murcia, España, enumeró en El Radar algunos factores que afectan al coronavirus. Además, explicó qué sucede con los pacientes que superan el COVID-19 y si existe posibilidad de reinfección como algunos recientes estudios lo han sugerido.

“Hay varias hipótesis sobre los parámetros que afectan al coronavirus, le afecta la luz solar, también la temperatura, la presión, hay estudios que dicen que las células de Ferrel, también la potente respuesta del confinamiento para que no pueda extenderse, el uso de la mascarilla”, expresó el epidemiólogo.

Publicidad

Le puede interesar: ¿Cuáles actividades generan más riesgo de contagio por coronavirus?

En relación a sí lo pacientes que logran superar le enfermedad desarrollan inmunidad, Muro señaló que respuesta de anticuerpos hay. “Respuesta de anticuerpos neutralizantes existe, algunos artículos dicen puede bajar a los dos meses, pero alguna gente llega hasta un año, la protección llegaba hasta nueve años incluso en el virus anterior”.

“No podemos olvidar una cosa, los anticuerpos no surgen solos, son generados por un lipocito que los produce, que queda en estado de memoria, es decir una vez entre el virus, va a volver a reactivarse, a transformarse en una célula plasmática, que es la que produce el anticuerpo, y va a volver a protegernos”, agregó.

Publicidad

Y no son solo los anticuerpos, según el epidemiólogo, “sino también la respuesta celular, que también se ha visto en los pacientes que tuvieron coronavirus ”.

“Un paciente que entra en marzo y se recupera a finales del mismo mes, posiblemente se podría volver a reinfectar en abril o mayo si no hubiera protección, y esas reinfecciones realmente casi no ocurren, deben estar entre un 2 y 5 %, la gente que se cura no suele volver a coger un coronavirus”, enfatizó.

Publicidad

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto.