Petro acepta la renuncia voluntaria del superintendente de salud Bernardo Camacho

El presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia del superintendente nacional de salud, Bernardo Camacho, quien permaneció seis meses al frente de la entidad.

En conversación en Blu Radio, Camacho señaló que no se pronunciará oficialmente sobre su salida y aseguró que se trató de una decisión voluntaria. Con su retiro, se convierte en el cuarto funcionario que ocupa ese cargo durante el actual Gobierno.

La salida se da en un contexto en el que el sistema de salud enfrenta dificultades relacionadas con deudas y prestación de servicios. De acuerdo con cifras del sector, las EPS intervenidas registran obligaciones superiores a los 19 billones de pesos. Cabe recordar que actualmente hay ocho EPS bajo medida de intervención.

Camacho había sido designado en octubre de 2025 y su salida se confirma medio año después. Hasta el momento no se han dado a conocer las razones de su renuncia.



El Gobierno no ha informado quién asumirá la dirección de la Superintendencia Nacional de Salud.