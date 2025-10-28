Bernardo Camacho asume como nuevo superintendente de Salud en medio de cuestionamientos

En menos de siete días, la Superintendencia Nacional de Salud tuvo tres encargos distintos, para que luego el Gobierno finalmente confirmara a Bernardo Camacho como superintendente en propiedad, tras la salida de Giovanni Rubiano.

Durante los días previos al nombramiento, la Superintendencia fue asumida de manera temporal por dos funcionarios del Ministerio de Salud: el viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, y el viceministro de Salud Pública, Jaime Urrego, quienes estuvieron en encargo de forma consecutiva. Finalmente, el Ejecutivo decidió ratificar a Camacho en el cargo.

El nombre de Camacho ya había sido anunciado semanas atrás, cuando su hoja de vida fue publicada en la plataforma de Aspirantes de la Presidencia de la República. Antes de su designación, se desempeñó como agente interventor de la Nueva EPS entre noviembre de 2024 y agosto de 2025, periodo en el que la entidad fue intervenida por el Gobierno Nacional.

El ministro @GA_Jaramillo posesionó al Dr. Bernardo Armando Camacho Rodríguez como nuevo Superintendente Nacional de Salud, médico con amplia experiencia en gestión pública y fortalecimiento de instituciones al servicio de la vida.



Desde la Superintendencia, el Gobierno del… pic.twitter.com/0yljh7hpZi — MinSalud Colombia 🇨🇴 (@MinSaludCol) October 28, 2025

El nombramiento no estuvo exento de controversia. Sectores políticos y de oposición expresaron reservas frente a la llegada de Camacho al cargo, argumentando posibles conflictos de interés debido a su relación reciente con la aseguradora más grande del país.



El representante a la Cámara, Andrés Forero, advirtió públicamente que el nuevo superintendente deberá declararse impedido en decisiones que involucren a la Nueva EPS, dado su papel anterior como interventor. Y también anunció que le solicitaría a la Procuraduría una investigación.

“El cinismo y descaro de Bernardo Camacho, flamante superintendente, no tienen nombre. Fue interventor de Nueva EPS hasta agosto pasado y, a pesar de eso, no declaró que tiene un interés directo al conocer sobre sus propias actuaciones. Pediré a la Procuraduría investigar esta sinvergüencería", señaló en su red social de X el representante.

Recordemos que Camacho ha ocupado otros cargos dentro del sistema de salud y ahora asume la dirección de la Superintendencia en un momento de vigilancia reforzada sobre las entidades administradoras de recursos del sistema.