Bernardo Camacho sería el nuevo supersalud tras la renuncia de Giovanny Rubiano

El médico Bernardo Camacho podría convertirse en el nuevo superintendente nacional de Salud, luego de que su hoja de vida fuera publicada en la página de aspirantes de la Presidencia de la República.

Camacho cuenta con trayectoria en el sector salud y recientemente se desempeñó como agente interventor de la Nueva EPS, donde lideró la gestión durante más de ocho meses en medio del proceso de intervención ordenado por la Superintendencia Nacional de Salud.

#Atención El médico Bernardo Camacho, exagente interventor de Nueva EPS, sería el nuevo Superintendente de Salud; su hoja de vida fue publicada en la página de aspirantes de la Presidencia como parte del proceso de nombramiento. pic.twitter.com/InxhB2oaZF — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 15, 2025

El nombre de Camacho surge tras la renuncia del superintendente Giovanny Rubiano, quien presentó su dimisión al presidente Gustavo Petro y manifestó su compromiso de realizar una entrega ordenada del cargo.

Cabe recordar que durante la gestión de Bernardo Camacho al frente de la intervención de la Nueva EPS, aún no se conocían de manera completa los estados financieros correspondientes al año 2023 y 2024, por lo que no se tenía claridad sobre el monto total de las obligaciones pendientes ni un informe financiero consolidado de la entidad. Esta situación podría estar relacionada con su salida del cargo como agente interventor.



De confirmarse su designación, Bernardo Camacho asumiría la dirección de la Superintendencia Nacional de Salud.