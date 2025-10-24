Gobierno vuelve a cambiar al superintendente de Salud, Jaime Urrego asumirá el cargo temporalmente

El Ministerio de Salud expidió el decreto que da por terminado el encargo de Luis Alberto Martínez como superintendente nacional de salud y designó en su lugar al viceministro de Salud, Jaime Urrego, quien asumirá de manera temporal la dirección de la Superintendencia Nacional de Salud.

El nuevo nombramiento se produce apenas un día después de que el Gobierno expidiera el Decreto 1112 del 22 de octubre de 2025, mediante el cual se había encargado temporalmente a Martínez Saldarriaga.

Con esta decisión, el doctor Jaime Urrego, asume la responsabilidad de liderar transitoriamente la Superintendencia, entidad encargada de supervisar el aseguramiento, la prestación y la protección de los derechos de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

“Encargar a partir de la fecha del empleo denominado Superintendente Código 0030 Grado 25, de la Superintendencia Nacional de Salud, al Doctor Jaime Hernán Urrego Rodríguez, (…), quien se desempeña en el empleo de libre nombramiento y remoción denominado Viceministro, (…), del Viceministerio de Salud Pública y Prestación de Servicios del Ministerio de Salud y Protección Social, sin que implique la separación de las funciones del cargo del cual es titular.” Indica el documento.