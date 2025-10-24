Defensoría pide acciones urgentes por crisis humanitaria en Puerto Rondón, Arauca

La Defensoría del Pueblo pidió una respuesta inmediata y coordinada de las autoridades nacionales, departamentales y locales. Los enfrentamientos armados entre integrantes de los frentes 10, 28 y 45 de las disidencias de las FARC y miembros del Frente de Guerra Oriental del ELN tienen atemorizadas y con restricciones de movilidad a 35 familias de la vereda El Perocero, en el municipio de Puerto Rondón, departamento de Arauca.
Según la Defensoría del Pueblo, la situación ha obligado a varias familias a salir de sus viviendas con banderas blancas para no ser blanco del fuego cruzado y poder conseguir alimentos. Además, otras dos veredas cercanas, El Ripial y Maporal, con unas 29 familias, se encuentran en riesgo de confinamiento, lo que constituye una grave violación al Derecho Internacional Humanitario.
El organismo recordó que días atrás emitió la Alerta Temprana 014 de 2025, que incluye tanto la zona rural como el casco urbano de Puerto Rondón, e instó a las autoridades a implementar medidas urgentes de disuasión, protección y atención humanitaria.
La Defensoría insistió en que la población civil —incluidos niños, mujeres, jóvenes y comunidades campesinas y étnicas— debe quedar al margen de las hostilidades, y pidió a los ministerios del Interior y de Defensa, la Gobernación de Arauca, la Policía Nacional y las alcaldías coordinar acciones conjuntas que garanticen la vida, la integridad y la libre movilidad de los habitantes.
Finalmente, la entidad exhortó a los grupos armados ilegales a cesar los combates y a no poner en peligro la vida de las comunidades rurales de Puerto Rondón.