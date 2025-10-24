Defensoría pide acciones urgentes por crisis humanitaria en Puerto Rondón, Arauca

La Defensoría del Pueblo pidió una respuesta inmediata y coordinada de las autoridades nacionales, departamentales y locales. Los enfrentamientos armados entre integrantes de los frentes 10, 28 y 45 de las disidencias de las FARC y miembros del Frente de Guerra Oriental del ELN tienen atemorizadas y con restricciones de movilidad a 35 familias de la vereda El Perocero, en el municipio de Puerto Rondón, departamento de Arauca.

Según la Defensoría del Pueblo, la situación ha obligado a varias familias a salir de sus viviendas con banderas blancas para no ser blanco del fuego cruzado y poder conseguir alimentos. Además, otras dos veredas cercanas, El Ripial y Maporal, con unas 29 familias, se encuentran en riesgo de confinamiento, lo que constituye una grave violación al Derecho Internacional Humanitario.

Disidencias de las Farc y ELN Foto: AFP

El organismo recordó que días atrás emitió la Alerta Temprana 014 de 2025, que incluye tanto la zona rural como el casco urbano de Puerto Rondón, e instó a las autoridades a implementar medidas urgentes de disuasión, protección y atención humanitaria.

La Defensoría insistió en que la población civil —incluidos niños, mujeres, jóvenes y comunidades campesinas y étnicas— debe quedar al margen de las hostilidades, y pidió a los ministerios del Interior y de Defensa, la Gobernación de Arauca, la Policía Nacional y las alcaldías coordinar acciones conjuntas que garanticen la vida, la integridad y la libre movilidad de los habitantes.



Finalmente, la entidad exhortó a los grupos armados ilegales a cesar los combates y a no poner en peligro la vida de las comunidades rurales de Puerto Rondón.