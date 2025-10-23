En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Asamblea Constituyente
Aeropuerto El Dorado
Trump contra Petro
Álvaro Leyva

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / JEP convoca a víctimas de las Farc a participar en la etapa de observaciones del caso 10

JEP convoca a víctimas de las Farc a participar en la etapa de observaciones del caso 10

La JEP abrió una etapa del caso 10 para que las víctimas del conflicto acreditadas presenten sus observaciones frente a las declaraciones de exintegrantes de las Farc-EP sobre homicidios, masacres y otros crímenes cometidos durante la guerra.

Logo jep
Logo jep
Imagen: cortesía JEP
Por: Cristhian Correa
|
Actualizado: 23 de oct, 2025

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) convocó a las víctimas acreditadas en el caso 10 a presentar sus observaciones frente a las versiones entregadas por los comparecientes de las extintas Farc-EP.

Vea también:

  1. Álvaro Ashton.jpg
    Álvaro Ashton //
    Foto: JEP
    Judicial

    JEP mantiene sometimiento del exsenador Álvaro Ashton por revelar nexos entre políticos y AUC

Este caso investiga graves violaciones a los derechos humanos como homicidios, masacres, desapariciones forzadas, tomas guerrilleras, atentados, uso de minas antipersonal y desplazamientos forzados, entre otros hechos que no están siendo analizados en otros procesos de la jurisdicción.

La mayoría de los exintegrantes de la guerrilla ya rindieron su versión voluntaria ante la JEP, y ahora se abre la etapa para que las víctimas expresen sus reacciones, preguntas y demandas de verdad frente a esas declaraciones. Según explicó la JEP, este es un momento clave para reconocer la resiliencia de quienes sobrevivieron a la guerra y honrar la memoria de quienes no regresaron.

Las observaciones podrán realizarse de forma presencial, virtual o escrita, y también se aceptarán audios o videos enviados por las víctimas o sus representantes legales. Una vez recibidas, la JEP las trasladará a los comparecientes para que respondan.

La convocatoria se desarrollará por bloques y estructuras regionales de las antiguas Farc-EP, según el siguiente cronograma:

2025

Bloque Oriental:

  • 4, 5, 10, 11 y 12 de noviembre (presencial)
  • 1 al 5 de diciembre (presencial)

Bloque Sur:

  • 19, 20, 21, 25, 27 y 28 de noviembre (presencial)
  • 9 al 12 de diciembre (presencial)

Comando Conjunto Central:

  • 31 de octubre, 6 y 7 de noviembre (virtual)
  • 10 de noviembre (presencial)

2026

  • Bloque Oriental y Bloque Sur: 20 de enero (escrito)
  • Comando Conjunto Central: 6 de febrero (escrito)

Con esta fase, la JEP busca fortalecer el principio de centralidad de las víctimas y avanzar hacia una verdad judicial completa, construida con sus voces y experiencias.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

JEP

FARC

Publicidad

Publicidad

Publicidad