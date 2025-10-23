JEP convoca a víctimas de las Farc a participar en la etapa de observaciones del caso 10

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) convocó a las víctimas acreditadas en el caso 10 a presentar sus observaciones frente a las versiones entregadas por los comparecientes de las extintas Farc-EP.

Este caso investiga graves violaciones a los derechos humanos como homicidios, masacres, desapariciones forzadas, tomas guerrilleras, atentados, uso de minas antipersonal y desplazamientos forzados, entre otros hechos que no están siendo analizados en otros procesos de la jurisdicción.

La mayoría de los exintegrantes de la guerrilla ya rindieron su versión voluntaria ante la JEP, y ahora se abre la etapa para que las víctimas expresen sus reacciones, preguntas y demandas de verdad frente a esas declaraciones. Según explicó la JEP, este es un momento clave para reconocer la resiliencia de quienes sobrevivieron a la guerra y honrar la memoria de quienes no regresaron.

Las observaciones podrán realizarse de forma presencial, virtual o escrita, y también se aceptarán audios o videos enviados por las víctimas o sus representantes legales. Una vez recibidas, la JEP las trasladará a los comparecientes para que respondan.



La convocatoria se desarrollará por bloques y estructuras regionales de las antiguas Farc-EP, según el siguiente cronograma:



2025

Bloque Oriental:



4, 5, 10, 11 y 12 de noviembre (presencial)

1 al 5 de diciembre (presencial)

Bloque Sur:



19, 20, 21, 25, 27 y 28 de noviembre (presencial)

9 al 12 de diciembre (presencial)

Comando Conjunto Central:



31 de octubre, 6 y 7 de noviembre (virtual)

10 de noviembre (presencial)

2026

Bloque Oriental y Bloque Sur: 20 de enero (escrito)

Comando Conjunto Central: 6 de febrero (escrito)

Con esta fase, la JEP busca fortalecer el principio de centralidad de las víctimas y avanzar hacia una verdad judicial completa, construida con sus voces y experiencias.