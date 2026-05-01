Petro ordena al supersalud investigar el Fomag y le da 15 días a Quintero para entregar resultados

Desde el Parque de las Luces, en Medellín, el presidente Gustavo Petro hizo su última intervención como mandatario en un Día del Trabajo. El discurso estuvo, entre otros temas, marcado por fuertes denuncias sobre el sistema de salud del magisterio y un nuevo impulso a sus principales reformas.

Allí el mandatario dio instrucciones directas al nuevo superintendente de Salud, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, para intervenir el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

Según el jefe de Estado, en el Fomag, administrado por Fiduprevisora, se habrían desviado multimillonarios recursos destinados a la atención en salud de los docentes. Petro aseguró que existen presuntas irregularidades que comprometerían a funcionarios y directivos, y por ello ordenó una intervención inmediata.

El mandatario dio un plazo de quince días a Quintero para presentar un informe detallado que identifique a los posibles responsables dentro de la Fiduprevisora. Además, le pidió elaborar un listado de funcionarios implicados y avanzar en las denuncias correspondientes, incluyendo a expresidentes de la entidad.



“Me entrega usted el listado completo de los funcionarios que han colaborado con esos robos y pone la denuncia contra los presidentes de la Fiduprevisora que permitieron que la reforma a la salud que propusimos no se implementara ni en Antioquia ni en la mayoría de los departamentos, a favor de los maestros y maestras de Colombia”, ordenó el presidente.

Durante su discurso, Petro insistió en que el actual modelo de atención del magisterio ha favorecido a intermediarios privados que, según afirmó, no garantizan un servicio adecuado. En esa línea, reiteró su intención de implementar un sistema de salud “sin intermediarios”, como parte de la reforma que impulsa su gobierno.

También en cuanto a la salud, hizo un llamado directo al Congreso para avanzar en la reforma a la salud también estuvo dirigido al Congreso: “les solicito aprueben la reforma a la salud porque Colombia la necesita. No queremos más quiebras”, dijo el mandatario.

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El proyecto de reforma a la salud, que ya fue hundido en dos ocasiones en la Comisión Séptima del Senado, enfrenta ahora una apelación que será estudiada por un grupo de seis congresistas, en un nuevo intento del Gobierno por revivir la iniciativa.

En paralelo, el presidente volcó su discurso a poner sobre la mesa su propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Según explicó, su objetivo no sería reemplazar la Constitución vigente, sino agregar capítulos relacionados con actos legislativos y una reforma política orientada a combatir la corrupción.

El discurso también incluyó referencias a la reforma pensional, a la entrega de tierras, a la reforma laboral y al aumento del salario mínimo. En la tarima, el presidente estuvo acompañado por varios integrantes de su gabinete, entre ellos el ministro del Interior, Armando Benedetti; el ministro de Educación, Daniel Rojas; la canciller Rosa Villavicencio; y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Este último, quien también tomó el micrófono para hacer un llamado al proceso constituyente.