Plan de choque en salud: Famisanar y Sanitas avanzan, mientras Nueva EPS sigue con pendientes

El plan de choque del Gobierno de Abelardo de la Espriella para atender la crisis de la salud continúa avanzando, con resultados distintos entre las principales EPS intervenidas. Los registros de seguimiento muestran cierres de pendientes en medicamentos y procedimientos, aunque persisten diferencias importantes entre las entidades y el volumen de solicitudes que aún requieren atención.

Uno de los casos que concentra la atención es Nueva EPS, una de las entidades más grandes del sistema y que enfrenta dificultades financieras y de atención. Según el reporte más reciente, la EPS registra más de 800.000 pendientes relacionados con medicamentos. De estos, el 41,69 % corresponde a registros que ya han sido cerrados, lo que representa cerca de 353.690 solicitudes atendidas.

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Sin embargo, el panorama es diferente cuando se revisan los procedimientos médicos. Nueva EPS reporta 706.453 pendientes, de los cuales solamente 49 figuran con cierre. Esto equivale al 0,01 % del total, una cifra que contrasta con los avances reportados en la entrega de medicamentos y que evidencia el reto que todavía enfrenta la entidad para resolver las solicitudes de sus usuarios.

Monitoreo plan de choque Nueva EPS.

En el caso de Famisanar, también bajo intervención del Gobierno Nacional, las cifras muestran un avance en la atención de los pendientes. Desde el inicio del plan de choque, la entidad había registrado 47.314 solicitudes relacionadas con medicamentos, de las cuales 23.625 ya aparecen con cierre, es decir, cerca de la mitad del total.



En cuanto a los procedimientos médicos, Famisanar reporta 354.967 pendientes, de los cuales 102.558 han sido cerrados. Esta cifra representa aproximadamente el 28,9 % de los registros, un resultado que muestra avances tanto en medicamentos como en procedimientos.

Por su parte, Sanitas reporta 35.261 registros pendientes relacionados con medicamentos. De acuerdo con las cifras entregadas, más de 16.000 ya han sido resueltos, lo que corresponde al 46,6 % del total. En materia de procedimientos, la entidad registra 1.895.143 pendientes, de los cuales 520.315 aparecen con cierre. Esto representa cerca del 27,5 % de los registros reportados.

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Finalmente, Coosalud, otra de las EPS que ha estado en el centro del debate por su situación y la atención a sus afiliados, registra cerca de 3.000 pendientes relacionados con medicamentos, de los cuales se han resuelto poco más de 1.000. En procedimientos, la entidad reporta 191.183 pendientes y 51.898 cierres, lo que equivale aproximadamente al 27,1 %.

Las cifras evidencian que los resultados del plan de choque varían entre las entidades. Mientras Famisanar y Sanitas reportan avances en el cierre de registros de medicamentos, Nueva EPS continúa enfrentando un volumen importante de pendientes, especialmente en procedimientos médicos.

Monitoreo plan de Choque.

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En total, el plan de choque ha recibido 4.505.909 registros de pendientes relacionados con medicamentos y procedimientos médicos, de los cuales 1.257.656 ya cuentan con cierre. Esto representa un avance del 27,91 %, mientras que el porcentaje restante evidencia que aún hay millones de solicitudes que requieren seguimiento para garantizar que los pacientes puedan acceder oportunamente a los servicios de salud que necesitan.