Plitidepsina, el potente antiviral que podría bloquear el coronavirus

La revista Science confirmó en un estudio la “potente” actividad de ese fármaco que actúa bloqueando la proteína eEF1A, presente en las células humanas, y que es utilizada por el SARS-CoV-2 para reproducirse e infectar a otras células.

La revista científica Science publicó un estudio que confirma la “potente” actividad del antiviral Plitidepsina, de la farmacéutica española PharmaMar, contra el coronavirus COVID-19.

El estudio que divulga los primeros datos científicos contrastados sobre la efectividad del tratamiento fue dado a conocer este martes por PharmaMar y liderado por el virólogo español Adolfo García-Sastre, del Hospital Monte Sinaí de Nueva York.

“De todos los inhibidores del SARS-CoV-2 que hemos clasificado, […], el de PharmaMar ha sido el más potente, lo que subraya su potencial como terapia para el tratamiento del COVID-19”, dijo García-Sastre.

PharmaMar anunció la publicación del artículo de investigación titulado ‘Plitidepsin has potent preclinical efficacy against SARS-CoV-2 by targeting the host protein eEF1A’ (Plitidepsina tiene una potente eficacia preclínica contra el SARS-CoV-2 al dirigirse a la proteína del huésped eEF1A) en la revista especializada.

El articulo explica que “la actividad antiviral de plitidepsina” contra el coronavirus se produce mediante la “inhibición de la conocida diana eEF1A” y añade que el estudio in vitro “demostró una fuerte potencia antiviral, en comparación con otros antivirales contra el SARS-CoV-2, con una toxicidad limitada”.

“En dos modelos animales diferentes de infección por SARS-CoV-2, el ensayo demostró la reducción de la replicación viral, lo que resultó en una disminución del 99% de las cargas virales en el pulmón de los animales tratados con plitidepsina”, precisa la nota de prensa.

La publicación expone que la plitidepsina actúa bloqueando la proteína eEF1A, presente en las células humanas, y que es utilizada por el SARS-CoV-2 para reproducirse e infectar a otras células.

La prensa española detalló que PharmaMar ha desarrollado el fármaco con el nombre comercial de Aplidina para tratar el mieloma múltiple, un cáncer sanguíneo, que por ahora solo ha sido aprobado en Australia.

También indicó que desde el inicio de la pandemia, la farmacéutica inició ensayos clínicos usando este medicamento contra el virus.

La empresa señala que dicha publicación ha “sido fruto de la colaboración entre PharmaMar y los laboratorios de Kris White, Adolfo García-Sastre y Thomas Zwaka, en los Departamentos de Microbiología y de Biología Celular, Regenerativa y del Desarrollo, en la Icahn School of Medicine; de Kevan Shokat y Nevan Krogan, en el Instituto de Biociencias Cuantitativas de la Universidad de California San Francisco, y de Marco Vignuzzi en el Instituto Pasteur de París”.