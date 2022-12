Por crisis Medimás, Procuraduría suspende por 3 meses al superintendente de Salud

La Procuraduría suspendió por tres meses al superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz, por la crisis de Medimás, que tiene en vilo la salud de sus más de cinco millones de afiliados.



De acuerdo con el Ministerio Público, la decisión obedece a que el funcionario permitió el inicio de operaciones de la EPS sin que contara con una red que prestadores de servicio en el país.



“Así mismo, por no haber iniciado procedimientos en contra de la EPS por las reiteradas denuncias de incumplimiento que hubieran podido dar lugar a la intervención forzosa administrativa, toma de posesión, revocatoria o suspensión del certificado de autorización o de habilitación de funcionamiento”, dice un comunicado de la Procuraduría.



De acuerdo con el procurador general, Fernando Carrillo, la medida busca evitar que el superintendente en el ejercicio de su cargo siga reiterando la falta.



“La valoración de la medida preventiva en lo que respecta al presupuesto de la reiteración o continuación de la conducta, cobra vigencia en tanto se observa que las funciones propias del cargo de Superintendente Nacional de Salud le permitirían adoptar las medidas administrativas para garantizar el derecho fundamental a la salud a los usuarios del Medimás EPS y como quiera que hasta el momento no las ha adoptado, este despacho observa que con la permanencia en el cargo de Norman Julio Muñoz Muñoz, la posible falta se reiteraría”.



En entrevista con Blu Radio, el procurador explicó los detalles de la suspensión de Norman Julio Muñoz.



“Lamentamos que se haya tenido que tomar esa decisión, pero estaba por medio el derecho a la salud y la vida de 5 millones de colombianos. No hay una red que tenga las condiciones de prestar el servicio de salud y lo que esperamos es que se tomen los correctivos que estamos esperando hace mucho tiempo”, complementó.



Explicó que hay más de 20.000 casos dramáticos, por lo que la idea es poder recuperar toda la atención adecuada.





