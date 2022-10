¿Qué dice el Concejo de Bogotá sobre las diferencias entre Claudia López y Duque?

El anuncio del Gobierno nacional sobre reactivar los sectores de la construcción y la manufactura, que fue respondido con dudas por parte de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por la posibilidad de que el transporte público sobrepase una capacidad del 35 % planteó un choque de poderes en el que el Concejo de la capital del país no pasa inadvertido. Los cabildantes Carlos Fernando Galán y Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, junto a Diego Laserna del partido Verde, abordaron el tema en Mañanas BLU.

"No creo que ningún Gobierno ni ningún partido político quiera ir en contravía de los intereses de los ciudadanos, máxime cuando está en juego la vida", dijo Arbeláez.

“La decisión de reactivar los sectores más importantes, estoy segura, fue consultada y estudiada por expertos. No son decisiones tomadas de la noche a la mañana ni a la ligera. No podemos trabajar como repúblicas independientes en un momento en que los gobernantes que deberían estar transmitiendo es unión a los ciudadanos”, agregó.

Galán, presidente del Concejo, se refirió al argumento de Claudia López sobre la capacidad de TransMilenio.

“No hay nada que hacer. Vamos a enfrentar una crisis económica, va a haber mucho más desempleo, va a haber hambre. A ver, cómo reducimos ese impacto. Tienen que ponerse de acuerdo alcaldes y presidente en cuál es la fórmula dependiendo de al situación en cada ciudad”, declaró Galán.

“Bogotá tiene un reto grande sin lugar a dudas, porque tiene un sistema de transporte donde no podemos permitir que llegue al 25 % de la ocupación porque se vuelve un foco dramático de contagio”, agregó.

Para Laserna, el tema de los protocolos necesita de coordinación.

“Vamos a abrir la manufactura o no? La alcaldesa no dice que no, dice: preparémonos. ¿Quién debe estar haciendo esos protocolos?”, declaró.

“¿No deberían ser los gobiernos locales los que hagan una buena parte de esa reglamentación, o va a ser el Gobierno nacional de una manera estandarizada sin consultar con ellos?”, cuestionó.

