Quejas por acceso a tratamientos de salud aumentaron de 30.000 a 205.000, denuncia congresista

Quince medicamentos ya no se consiguen y nueve más están en riesgo, según gráfica divulgada por una congresista.

