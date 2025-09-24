¿Sabía que existe el 'síndrome del corazón roto'? Datos curiosos de este órgano

Cada septiembre, la atención suele centrarse en cifras de mortalidad y prevención cardiovascular, pero el corazón también guarda secretos que sorprenden y lo conectan con nuestra vida cotidiana más allá de la medicina.

El corazón late más de 100.000 veces al día y responde a cada cosa que hacemos: desde cómo dormimos y comemos, hasta cómo reímos o nos enamoramos Explica el cardiólogo colombiano Carlos González Lengua, especialista en Cleveland Clinic Florida.

Entre las curiosidades más llamativas, señala que el corazón de las mujeres late más rápido que el de los hombres, que el estrés intenso puede alterar su ritmo en segundos y que existe incluso una condición real conocida como síndrome del corazón roto, desencadenada por emociones fuertes como la tristeza o la pérdida.

El especialista recuerda que este órgano se adapta a la actividad física: “Los atletas suelen tener un corazón más grande y fuerte, con una frecuencia cardíaca en reposo más baja que la de una persona sedentaria”. Otro dato sorprendente: el corazón bombea en promedio más de 7.500 litros de sangre al día, garantizando el funcionamiento de cada órgano y tejido del cuerpo.



Foto: Grok

Estos datos curiosos conviven con una realidad preocupante. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en Colombia, con más de 70.000 fallecimientos en 2022, lo que significó un aumento del 35 % frente al año anterior. En 2023, la cifra se elevó a unas 80.000 muertes, según la Sociedad Colombiana de Cardiología.

Además, la prevalencia de enfermedades como la hipertensión alcanza 10,87 casos por cada 100 habitantes, mientras que la diabetes afecta al 3,82 % de la población, de acuerdo con cifras de la Cuenta de Alto Costo.

El cuidado del corazón no solo pasa por la medicina. También significa reír más, dormir bien y hasta comer alimentos como el chocolate oscuro o los frutos rojos, que son aliados naturales para la salud cardiovascular Añade González Lengua.