El lácteo que debe consumir para fortalecer el cerebro y el corazón: no es el queso de cabeza

En los últimos años, los problemas cardiacos, así como los cerebrales y mentales, han aumentado, lo que ha desatado una ola de preocupación en la salud pública. Sin embargo, un lácteo podría ser la solución que muchos esperan.

Resulta que el yogur dejó de ser únicamente el alimento para acompañar el desayuno o la merienda. Ahora la ciencia lo ubica como un actor clave en la prevención de enfermedades cardiovasculares, especialmente cuando existe riesgo de accidente cerebrovascular (ACV).

Una serie de estudios lo ha incorporado a la dieta DASH, un modelo de alimentación diseñado para controlar la hipertensión, debido a sus efectos positivos sobre la presión arterial y la salud del corazón.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el accidente cerebrovascular sigue siendo una de las principales causas de discapacidad y muerte en el mundo. De hecho, hasta el 57 % de los casos están relacionados con hipertensión arterial.

Por lo tanto, este es un llamado a reconocer que la alimentación juega un papel decisivo, y el yogur se presenta como un recurso accesible, versátil y eficaz para cuidar la salud.

Yogures previenen problemas cardiovasculares y cerebrales Foto: ImageFX

Publicidad

Beneficios del yogur para la salud del corazón y el cerebro

Un consumo regular de yogur bajo en grasa está asociado con menores niveles de presión arterial y una mejor función vascular, en especial para quienes padecen hipertensión. La nutricionista Barbara Baron destaca: “Una presión arterial más baja implica un menor riesgo de accidente cerebrovascular, lo que convierte al paquete nutricional de los lácteos, incluido el yogur, en una opción beneficiosa para el corazón”.

Además, sus beneficios no se limitan a la circulación, también alcanzan el cerebro gracias a su aporte de probióticos, microorganismos vivos que equilibran la flora intestinal y reducen los procesos inflamatorios en el cuerpo.

El yogur aporta nutrientes esenciales como calcio, potasio y proteínas, todos fundamentales para regular la presión arterial y mantener un peso saludable. Una taza de yogur natural descremado contiene alrededor de 14 gramos de proteína, mientras que la versión griega alcanza hasta 25 gramos, lo que ayuda a prolongar la saciedad y evitar excesos en la alimentación.



Cómo incluir el yogur en la dieta diaria

Integrar yogur en la dieta resulta sencillo. Puede combinarse con frutas y frutos secos para un desayuno rápido, mezclarse en batidos, usarse como sustituto de crema agria en preparaciones, servirse como postre saludable, entre muchas otras opciones.

Publicidad

La versatilidad del yogur y su sabor agradable permiten adaptarlo fácilmente a cualquier comida, siendo un alimento que se puede consumir en cualquier momento sin perder sus beneficios.

Es decir, el yogur se posiciona como un aliado estratégico para prevenir problemas cardiovasculares y cerebrales, además de fortalecer huesos y músculos, convirtiéndose en una herramienta sencilla y práctica para cuidar la salud.