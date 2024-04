Sanitas será intervenida por el Gobierno: ¿están empujando a Petro a gobernar por decreto?

Este 2 de abril de conoció que la Superintendencia de Salud intervendrá a la EPS Sanitas, que cuenta con más de 5.7 millones de pacientes afiliados en todo el país. Esta noticia se conoce en medio del debate en el Congreso para conocer el futuro de la reforma a la salud del Gobierno nacional que está cerca de hundirse.

En Voz Populi se debatió sobre esta noticia que tiene en vilo a millones de pacientes en Colombia y se cuestionó si se está empujando al gobierno para gobernar a través de decretos.

¿Se veía venir?

El analista Álvaro Forero reiteró en Voz Populi que desde hace más de un año se podría haber pactado un acuerdo con el Gobierno Petro y los congresistas para el trámite de la reforma a la salud para no haber llegado al punto de la Superintendencia de Salud.

"¿No habría sido mejor pactar en vez de dejar todo en manos del Gobierno? Cuando un sistema político no negocia le deja el país en manos solamente al Gobierno. Dije hace un año que con el poder de la Superintendencia al Gobierno le basta para manejar sistemas de estos. Hace nueve meses escribí una columna diciendo: 'Están empujando a Petro a gobernar por decreto'. Todo esto se podía prever si el establecimiento político estuviera manejando estas cosas con mayor serenidad, no solamente tratando de bloquear", añadió Álvaro Forero.

Opinó que nunca se debatió sobre la reforma en el Congreso, sino que los representantes actuaron "irresponsablemente al hundirla sin discutirla".

Por su parte, el periodista Felipe Zuleta manifestó que desde el Gobierno no hubo disposición de dialogar o llegar a un consenso sobre la reforma. De hecho, recordó cuando el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, a gritos intentó defender esta iniciativa ante los congresistas.

"Y si no los tienen (los votos), entonces hacen la reforma por detrás por decreto (...) A Petro no le gustan las instituciones, ni el Congreso, ni la Corte Constitucional, ni la Contraloría, ni la Fiscalía, nada de eso", agregó Zuleta.

Entretanto, el analista Pedro Viveros recordó que el presidente Petro intentó hacer un acuerdo nacional, pero en la madrugada él mismo lo diluyó.

"El presidente cuando vio que ese acuerdo nacional no producía ningún tipo de efectos decidió un día presentar una Asamblea Nacional Constituyente, después la diluyó y ahora estamos en el poder constituyente. Si el presidente quiere un diálogo tiene que plantear agendas y en mi opinión no lo he visto", comentó Viveros.