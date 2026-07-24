Savia Salud responde a investigación de la Supersalud por presuntas fallas en atención a menores

Savia Salud EPS respondió al procedimiento administrativo iniciado por la Superintendencia Nacional de Salud por presuntas irregularidades en la atención de menores de edad y aseguró que los hechos corresponden a dos casos registrados el 12 y el 23 de junio, los cuales, según la entidad, fueron atendidos y reportados oportunamente al organismo de control.

En un comunicado, la EPS señaló que, una vez conoció las reclamaciones, activó las acciones necesarias para garantizar la continuidad de la atención, entre ellas la gestión de autorizaciones, el seguimiento permanente a los casos, la articulación con la red prestadora y la búsqueda de alternativas para asegurar la prestación de los servicios de salud. Además, sostuvo que todas estas actuaciones fueron informadas a la Superintendencia con los respectivos soportes documentales.

Respecto a uno de los casos, Savia Salud explicó que debió gestionar el cambio de prestador luego de que la institución inicialmente autorizada informara que no podía realizar el procedimiento requerido. La EPS afirmó que emitió nuevas autorizaciones, realizó gestiones con otras instituciones de la red y atribuyó la demora a la disponibilidad limitada de centros con capacidad para efectuar el procedimiento bajo anestesia general.

Frente al segundo caso, indicó que garantizó la continuidad de la hospitalización del menor, autorizó integralmente la atención médica, respaldó la intervención quirúrgica de urgencia y gestionó la remisión a una institución de alta complejidad. Posteriormente, confirmó la aceptación del paciente en el Hospital San Vicente Fundación para continuar su tratamiento.



La EPS manifestó que atenderá el procedimiento administrativo con disposición y aportará la información que, según sostiene, demuestra las actuaciones adelantadas en ambos casos. Asimismo, reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la oportunidad, la calidad y la humanización de la atención en salud para sus afiliados en Antioquia.