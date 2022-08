La influenza es uno de los virus de tipo viral más comunes en el mundo que puede llegar a ser mortal. La enfermedad es una gripa que afecta: los pulmones, la nariz y la garganta. Aunque algunos síntomas hoy en día es normal confundirlos con los del COVID-19 .

Es por eso, que es importante hacer el programa de vacunación contra la enfermedad, pues es la forma más efectiva de mitigar el impacto de contagia. No obstante, algunas personas aplazan el proceso por fiestas, ya que creen, que no pueden beber alcohol y no es así.

¿Se puede tomar alcohol después de vacunarse contra la influenza?

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán de México (INCMNSZ) publicó un texto donde asegura que este es el mito más común en el proceso de evitar la influenza.

“Ningún medicamento, sustancia o vacuna interactúa con la vacuna contra influenza. El único motivo para no vacunarse contra influenza es haber padecido una reacción alérgica grave (reacción anafiláctica) con dosis previas de la vacuna. La frecuencia mundial de reacción anafiláctica es de 1 caso por 1 millón de aplicaciones (la vacuna es sumamente segura)”, indica el comunicado.

¿Cuáles son los síntomas de la influenza?

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los síntomas de la influenza son confundidos con la gripa: fiebre, tos, dolor de garganta, secreción nasal, dolor de cabeza, dolores musculares, fatiga e incluso diarrea o vomito. En algunos casos es interpretado como el mismo COVID-19

¿Cómo se puede contagiar de la influenza?

“El virus de influenza no tiene respeto por ningún tipo de persona. Nos infecta a todos, a veces sin que nosotros lo notemos. A algunas personas les causa enfermedad grave y a otras no, pero no tenemos forma de saber quién será afectado de gravedad ni quién morirá como consecuencia de ello”, indica el INCMNSZ.

Los expertos creen que la forma más común de contagiarse de la influenza es por el contacto con otras personas (tos, estornudos o hablando), pues se interpreta como el mismo virus de la gripe común.

