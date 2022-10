Ser vegetariano, ¿opción saludable o moda?

Cada vez tiene más auge en Colombia y el mundo el vegetarianismo. BLU Radio consultó a expertos para que disertaran sobre si se trata de una opción saludable o una moda.

De acuerdo con Samantha Calvert, PHD en vegetarianismo de la universidad de Birmingham y codirectora de la Sociedad Vegana de Londres, es evidente que cada vez hay un mayor número de personas que renuncian a los estándares clásicos de alimentación carnívora.

“Se ha creado un efecto en masa y las personas manifiestan querer reducir el consumo de carne”, aseguró la experta.

Dentro de las razones mencionadas por Calvert, está el impacto ambiental de comer carne, así como una mayor ilustración sobre el tema gracias a internet.

¿Saludable o no?

Para el nutriólogo Sandro Gómez Maquet, la decisión de volverse vegetariano o vegano es netamente personal, pero hay que tener consideraciones especiales para suplir compuestos esenciales para el organismo.

“Hay que cuidar el consumo de proteína en la dieta y particularmente de unas de las vitaminas que solo obtenemos a través del producto animal y particularmente del consumo animal, que las B12. Esa vitamina es fundamental para las funciones neurológicas, particularmente en lo que tiene que ver con la sensibilidad en los miembros inferiores”, sostuvo.

“A nivel central, en el cerebro, puede producir una demencia. Son situaciones que no se pueden curar. Una vez, así yo reemplace la vitamina B12, no se va a recuperar el paciente en ese aspecto”, agregó el experto.

Sin embargo, lo afirmado por Gómez Maquet fue cuestionado por el médico e inmunólogo Hugo Castro.

“Esa es una discusión que ha venido por muchos años y afortunadamente ya está aclarada desde hace unos 12 años, para no tener que pensar que hay que aplicarse vitamina B12 diariamente. La vitamina B12, para que de una vez nos quede bien claro a todos, no la produce el ser humano y no la produce ningún animal”, indicó.

“La vitamina B12 la producen las bacterias de la flora intestinal normal del individuo”, añadió.

“Nunca he usado vitamina B12 en 35 años que llevo de vegetariano”, recalcó.

“Lo que se requiere tener es una flora intestinal muy adecuada”, sostuvo.

Luis Ignacio Salazar, gerente de ventas y mercadeo de productos cárnicos de una connotada marca, se refirió también al fenómeno.

"No vemos que en Colombia se estén volviendo vegetarianos, pero hay 'flexitarianos', quienes se han alimentado con carne, pero quieren tener alternativas diferentes y nosotros estamos presentándolas": Luis Ignacio Salazar.

