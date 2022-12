Si no hay síntomas graves de COVID-19 seguiré trabajando: alcalde Daniel Quintero

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, habló en Mañanas BLU sobre su estado de salud, tras revelar que resultó contagiado con coronavirus.

“Dado que soy asintomático y que estoy en un PMu con capacidades de última tecnología, no es necesario dejar el cargo. Si llegara a agravarse, que es poco probable, pues ahí sí tenemos un plan de reemplazos”, agregó.

“Aquí nadie puede parar a menos que, literalmente, se esté muriendo. No hay tiempo para dramatizar los síntomas. Si hay energía, si hay capacidad, no hay desorientación, no hay dolores de cabeza, a trabajar, para adelante”, dijo el mandatario antioqueño.

De acuerdo con el gobernante, hasta el momento no se ha establecido a ciencia cierta como se contagió.

“Soy de ese 80 % que es asintomático. No sabemos exactamente cómo me pude haber contagiado, pero sabíamos que podía pasar y pasó. Estamos día y noche en hospitales, hablando con personal médico, pero también en reuniones”, indicó.

“Hace rato previmos que esto podía pasar y preparamos varias decisiones para garantizar la continuidad. Estoy aislado de mi familia desde hace 20 días porque mi bebé es inmunosuprimida. Yo era un riesgo muy grande para ellos, por eso me tocó aislarme”, complementó.

Según el mandatario de la capital paisa, cada secretario tiene un reemplazo con quien no se ve y en caso de que alguno falte, la otra persona entra a operar de ser necesario.

“Lo que se recomienda es 15 días de aislamiento. En una semana y media me haré nuevamente la prueba, la ventaja es que ya llevo cinco días de aislamiento”, declaró el mandatario antioqueño, quien anunció que trabajará en el Puesto de Mando Unificado.

Quintero dijo que, en caso de que su situación se agrave, el secretario de Participación de Medellín, Juan Pablo Ramírez, asumiría sus funciones.

Sobre el estado de salud de su hija menor, Aleia, quien recibió recientemente un trasplante de hígado, Quintero Calle dijo que ella se encuentra muy bien y que cada vez las noticias son mejores.

“Está muy bien, tuvo un pequeño procedimiento hace diez días en una arteria, pero es muy normal que después de la cirugía grande, las arterias, que son conectadas, a veces hacen cicatriz para dentro”, indicó.

“Quedó perfecta. Los exámenes antes eran buenos, ahora son maravillosos”, agregó.

Escuche al alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, en entrevista con Mañanas BLU: