Si una persona dona sus órganos puede salvar hasta 55 vidas: experto

Este sábado en En BLU Jeans estuvo el doctor Camilo Montero, médico especialista en medicina interna y coordinador del programa de trasplante renal de la Clínica Colsanitas y Clínica del Country en Bogotá, hablando sobre la donación de órganos, qué tan necesario es y cómo está establecido este proceso en Colombia.

“Cada donante puede aportar 55 vidas, es decir que una persona puede aportar corneas, piel, hueso, corazón, riñones. Es enorme el beneficio que ofrece a la sociedad”, afirmó.

En temas de donaciones, Colombia, a pesar de que hay avances en la ley, es un país quedado en aportar órganos a pacientes que lo necesitan, según el experto, en el país el modelo está atrasado en comparación de otros países .

“Colombia no está tan bien en temas de donaciones, es muy baja la tasa de donantes, alrededor de 8 o 9 ciudadanos por cada millón lo hacen. Esto en comparación con España, donde son 40 personas por cada millón, es decir que estamos realmente lejos de esa cifra”, expresó.

Los casos que más necesitan trasplantes en Colombia son los que tienen enfermedades renales, los riñones son muy necesitados en el país. Sin embargo, el sistema y los pacientes que están en lista, evidencian un problema serio en acceso a los mejores tratamientos de salud.

“En el país hay entre 25.000 a 35.000 pacientes en diálisis, es decir, que todos esos serían potenciales a un trasplante, sin embargo, en Colombia, ni la mitad de ellos está en lista de espera, tan solo hay 2.500, lo que significa que muchos no tienen acceso a la mejor calidad posible para su tratamiento”, analizó.

En Colombia se aprobó hace dos años la Ley 1805 de 2016, que afirma que todos los ciudadanos son donantes de órganos y tejidos, con excepción de si la persona, antes de su muerte, deja estipulado que no quiere donar.

“A pesar de que la ley es explicita, los grupos de trasplantes no somos capaces de retirar órganos si la familia no da una aceptación, la ley es reciente y nos ampara, pero no vamos a entrar en un lio que puede ser jurídico o emocional y puede durar años”, concluyó.

Escuche aquí la entrevista completa al doctor Camilo Montero:

