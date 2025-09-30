¿Sufre de dolor severo? Así avanza la tecnología de Procaps para aliviarlo en Colombia

El dolor muscular y de espalda se ha convertido en uno de los principales motivos de consulta en Colombia. No se trata solo de una molestia pasajera: para millones de personas significa dificultad para dormir, menor rendimiento en el trabajo e incluso limitaciones para actividades tan cotidianas como subir escaleras o cargar una bolsa de mercado.

Según la Encuesta Nacional sobre Dolor realizada por la Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor, más de 20 millones de colombianos han experimentado dolor agudo o crónico, una cifra que refleja la magnitud de un problema que pocas veces recibe la atención necesaria.

Frente a este panorama, la ciencia farmacéutica ha dado pasos importantes para ofrecer tratamientos más efectivos y fáciles de usar. Uno de los avances más relevantes está en las cápsulas blandas de gelatina. Por esto, Procaps, se ha enfocado en desarrollar un medicamento que permite reunir en una sola unidad varios componentes que antes debían tomarse por separado.

Este medicamento llamado Dolofen Xtra®, integra un antiinflamatorio en fase líquida junto con dos tabletas de principios activos complementarios, logrando una acción sinérgica con inicio rápido, que comienza en cuestión de minutos. Esta presentación disminuye la necesidad de consumir múltiples medicamentos por separado y favorece la adherencia al tratamiento. Para muchos, pasar de ingerir varias tabletas grandes y difíciles de tragar a una cápsula blanda, cómoda y deglutible, representa una diferencia enorme en su experiencia diaria.



Según el laboratorio, gracias al diseño de Dolofen Xtra® en cápsula blanda de gelatina se logra "una experiencia de consumo más cómoda y amigable. Su diseño facilita la deglución, minimiza errores de dosificación y reduce las molestias asociadas a tabletas de gran tamaño o sabor desagradable, aspectos identificados como barreras comunes en estudios sensoriales realizados en esta categoría terapéutica".

Además, la tecnología detrás de estas cápsulas abre la posibilidad de combinar sustancias que en presentaciones tradicionales podrían ser incompatibles o dejar de ser seguras, optimizando así la respuesta terapéutica contra el dolor intenso, especialmente el muscular.

El avance no se mide únicamente en términos farmacológicos. Expertos coinciden en que estos desarrollos responden a una demanda creciente de soluciones más humanas y centradas en la experiencia del paciente. El objetivo ya no es solo controlar el dolor, sino permitir que las personas recuperen movilidad, autonomía y tranquilidad.

Diversos estudios internacionales confirman que los pacientes valoran los tratamientos que combinan eficacia comprobada con practicidad. En otras palabras, no basta con que funcione: también debe adaptarse a la rutina y reducir las incomodidades asociadas al consumo de medicamentos tradicionales.



Una opción al alcance de los colombianos

Hoy, estas innovaciones ya están disponibles en farmacias y grandes superficies en el país, ofreciendo alternativas seguras y confiables para quienes sufren de dolores bien sea musculares, de espalda o malestares que afecten su calidad de vida.

En un contexto donde el dolor afecta la calidad de vida de millones, la combinación entre ciencia, tecnología y empatía marca un nuevo estándar en el abordaje de esta condición. El futuro del tratamiento del dolor no solo busca aliviar, sino también devolver bienestar y funcionalidad a quienes más lo necesitan.

*Dolofen Xtra es un medicamento, no exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones. Si los síntomas persisten consulte a su médico. REGISTRO INVIMA 2022M-0020786.