En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Oficinas de pasaportes
Paro Nacional por predial
Desmanes en Copa Libertadores
Procuraduría

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Supersalud nombra a interventores provisionales de cuatro EPS intervenidas por el Gobierno

Supersalud nombra a interventores provisionales de cuatro EPS intervenidas por el Gobierno

La decisión se produce ante las sanciones de la procuraduría a los interventores titulares por el deterioro del servicio de salud para los usuarios.

Publicidad

Publicidad

Publicidad